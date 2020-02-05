ПЕРЕД СУДОМ ПОСТАНЕ ДЕПУТАТ СВІТЛОВОДСЬКОЇ МІСЬКРАДИ

Прокуратура Кіровоградської області затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням депутата Світловодської міської ради у вимаганні та отриманні 35 тис грн неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).

Факт одержання депутатом Світловодської міської ради грошових коштів був викритий правоохоронними органами 15 жовтня 2019 року.

Слідством встановлено, що депутат, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства, вимагав від приватного підприємця 35 тис грн, як оплату за неіснуючий борг та відновлення надання до нежитлового приміщення комунальних послуг.

Чиновнику інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тобто вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої службового становища.

Санкцією статті за цей вид злочину передбачено покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування завершено.

Обвинувальний акт направлено на судовий розгляд.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області