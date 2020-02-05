УВАГА! «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» З ПИТАНЬ СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Кропивницьке управління Головного управління ДПС у Кіровоградській області повідомляє, що протягом лютого 2020 року будуть проведені сеанси телефонного зв’язку „гаряча лінія ” з наступної тематики:

– 12 лютого 2020 року з 10.00 до 11.00 на тему: «Легалізація заробітної плати. Декларування доходів громадян» на запитання громадян відповідатиме заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Кропивницького управління ГУ ДПС у Кіровоградській області Ольга МІСЮНЯ за телефоном – 33-11-35.

– 18 лютого 2020 року з 10.00 до 11.00 на тему: «Актуальні питання оподаткування податку на додану вартість. Подання звітності в електронному вигляді» на запитання громадян відповідатиме заступник начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб Кропивницького управління ГУ ДПС у Кіровоградській області Ірина АНДРУСЕЧКО за телефоном – 33-20–76.

​Кропивницьке управління ГУ ДПС у Кіровоградській області