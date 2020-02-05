ШТАБ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА АВТОШЛЯХАХ ПРАЦЮЄ

Завчасно розпочав роботу штаб Державного агентства автомобільних доріг України з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення у зв’язку з очікуваним ускладненням погодних умов протягом 5-6 лютого 2020 року до помаранчевого (ІІ) рівня небезпечності.

Згідно з даними українського Гідрометцентру 5 лютого в Карпатах очікується сильний сніг, приріст снігового покриву 30-50 см; пориви вітру 25 м/с, сильна хуртовина на дорогах; снігові замети, ожеледиця.

5-6 лютого:

у центральних і східних областях значні опади (дощ та мокрий сніг), пориви 15-20 м/с, хуртовини; вдень 5 лютого та вночі 6 лютого сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу; утворення 10-20 см, а у Кіровоградській і Дніпропетровській, на півдні Харківської та півночі Донецької та Луганської областей 30-50 см снігового покриву, на дорогах снігові замети, ожеледиця;

у південних областях значні опади (дощ з переходом у мокрий сніг), утворення снігового покриву висотою 10-15 см. Пориви вітру 17-22 м/с; уртовини, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

7-9 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу. У східних областях, а також у Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень – 5-10° морозу.

На засіданні відбулось обговорення низки питань з організації роботи Штабу, а також налагодження ефективної міжвідомчої взаємодії.

Слід нагадати, що до складу Штабу входять представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Державної служби України з бепеки на транспорті, АТ “ДАК “Автомобільні дороги України”, Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.

Для отримання інформації про стан проїзду й оперативного реагування на надзвичайні ситуації на автомобільних дорогах області працює цілодобово гаряча лінія: (044) 287 11 40.

Також нагадуємо водіям, де можна перечекати негоду: перелік майданчиків відстою автотранспорту на дорогах державного значення.