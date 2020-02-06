НАСЛІДКИ НЕГОДИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Протягом 5-6 лютого на території області спостерігалось погіршення погодних умов у вигляді дощу, мокрого снігу, поривів вітру 15-20 м/с, температура повітря -6 +10С.

З метою ліквідації наслідків погіршення погодних умов підрозділи Управління ДСНС України у Кіровоградській області протягом зазначеного періоду залучались 19 разів. З них 8 разів – для вилучення автомобілів з ускладнених ділянок доріг (вилучено 9 одиниць техніки, з них: 7 вантажних та 2 легкові автомобілі (всього 10 осіб)) та 11 разів – на прибирання аварійних дерев, що впали на проїжджу частину дороги.

Від У ДСНС в області залучалось 29 одиниць техніки та 76 чоловік особового складу.

Прес-служба У ДСНС в області