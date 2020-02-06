СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

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Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівникапідприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більшеосіб) у грудні 2019р. становила 9450 грн, що в 2,3 раза   вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно  з листопадом 2019р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 8,8%, з груднем 2018р. на 15,4%.

Розмір заробітної плати в області у грудні 2019р. становив 77,1% середнього рівня в Україні (12264 грн).

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2019р. порівняно з листопадом2019р. становив 109,1%, з груднем 2018р. – 111,2%.

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