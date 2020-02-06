УКРАЇНА ВЖЕ МАЄ ТЕСТ-СИСТЕМУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КОРОНАВІРУСУ (2019-NCOV)

Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу.

У подальшому планується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і закупівлі за кошти державного бюджету.

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ.

Також в Міністерстві охорони здоров’я сьогодні відбулася селекторна нарада з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я та зустріч з виробниками хірургічних масок та їх постачальниками. Було наголошено на проблемі дефіциту масок в аптечних мережах в умовах їх наявності на складах постачальників.

Учасники селекторної наради обговорили питання стану готовності системи охорони здоров’я до реагування на ситуацію із поширенням у світі гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом.