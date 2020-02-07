СИМПТОМИ, ЯКІ ВКАЗУЮТЬ НА МАЙБУТНІЙ ІНФАРКТ

Початкові ознаки майбутніх судинних катастроф – інсультів, серцевих захворювань та інфарктів – часто не сприймаються всерйоз. Вчені з США розповіли про те, що може бути провісником цих порушень, отримали назву “тихих вбивць”.

Болі в плечах, спині і руках, які неможливо пояснити підвищенням фізичного навантаження, можуть виявитися “сигнальним прапорцем” інфаркту або інсульту. Подібні больові відчуття пов’язані з проблемами кровообігу.

Також з-за поганого кровообігу може виникати незвичайна слабкість у тілі або запаморочення – свідчення того, що в мозок перестало надходити з кров’ю необхідну кількість поживних речовин.

За словами медиків, у великої кількості спостережуваних ними пацієнтів, яким довелося перенести серцевий напад, в більш ранній час виникали епізоди з появою холодного липкого поту. Багато скаржилися на симптоми застуди або грипу.

Передвісником інфаркту або інсульту може стати не проходить протягом тривалого часу відчуття втоми або виснаження. З розповідей пацієнтів, в такі моменти вони відчували утруднене дихання, їм бракувало сил на прості фізичні дії.

“Якщо є відчуття надмірного перенапруження, краще з’ясувати в лікаря, що саме викликає подібну стомлюваність, особливо при появі подібних симптомів на тлі звичного існування, без реальних перевантажень”, – дали пораду експерти.

Розлад шлунка і болі в ШКТ на постійній основі теж в списку найбільш ранніх сигналів про інфаркт. Особливо часто вони спостерігаються у людей старше 60 років. При їх наявності не потрібно відкладати візит до лікаря за обстеженням.

За матеріалами Ukr.Media