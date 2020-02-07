ЦЬКУВАННЯ НА РОБОТІ МОЖЕ СТАТИ ПРИЧИНОЮ ІНФАРКТУ ЧИ ДІАБЕТУ

Булінг на роботі не лише псує настрій, але й може мати серйозні наслідки для фізичного здоров’я, свідчать нові дослідження.

2015 року, Сома Гош, якій зараз 36 років, почала працювати кар’єрним консультантом в одній компанії. Незабаром після переходу на нову роботу очікування кожного робочого дня перетворилося на жах.

Один колега постійно критикував усе, що вона робила, він звинувачував Сому в чужих помилках і часто принижував.

Регулярне знущання невдовзі позначилося на її душевному стані. Жінка відчувала тривогу, в неї почалася депресія.

Але були й наслідки для фізичного здоров’я, як-от проблеми зі сном, часті простуди та грип, набряк у пахві, болі в пальцях, руках і плечах через велике навантаження на роботі без нормального відпочинку.

Дослідникам давно відомо про негативні наслідки знущання на роботі для психічного здоров’я.

Але лише нещодавно дослідження, проведені у скандинавських країнах, дозволили припустити, що булінг має серйозний вплив і на фізичне здоров’я.

Смертельна небезпека

Дослідники Копенгагенського університету проаналізувала дані майже 80 тисяч чоловіків і жінок у Швеції та Данії.

Вчені запитували досліджуваних, чи стикалися вони з булінгом на роботі протягом попередньому року. А потім порівнювали їхні відповіді з медичними записами, зокрема, зверненнями до кардіолога протягом наступних чотирьох років.

Дослідники побачили чітку залежність. У тих робітників, які зазнавали знущань на робочому місці, ризик серцево-судинних захворювань збільшувався на 59%.

СИМПТОМИ, ЯКІ ВКАЗУЮТЬ НА МАЙБУТНІЙ ІНФАРКТ

Автори дослідження врахували такі важливі для здоров’я показники, як індекс маси тіла і куріння. Вони також виявили, що чим частіше були випадки знущань, тим вищим був ризик розвитку серцевих захворювань.

Негативне ставлення колег та необґрунтована критика можуть погіршити не лише роботу серця.

У схожому дослідженні за участю шведів, данців та фінів науковці встановили, що булінг на роботі може бути пов’язаний із ризиком розвитку протягом наступних десяти років діабету 2 типу.

Звичайно, такі дослідження-спостереження не доводять абсолютної залежності.

Цілком може бути, що людина вже мала певні психічні розлади, які сприяли тому, що з неї знущалися колеги, і також могли стати причиною майбутніх проблем із фізичним здоров’ям.

Дослідники, однак, вважають, що існує цілком правдоподібне пояснення того, як булінг може призводити до серйозних захворювань.

Цькування стає причиною хронічно підвищеного рівня гормонів стресу. Жертви булінгу також схильні до утворення шкідливих звичок, як-от “заїдання” стресу або зловживання алкоголем.

Роль свідка

Втім, булінг може негативно позначатися на здоров’ї не лише його безпосередніх жертв, а й колег, які стають його свідками.

Дослідники з Інституту трудової психології Шеффілдського університету встановили, що у співробітників, які постійно спостерігали за цькуванням інших, погіршувався психологічний стан, зокрема, в них частіше траплялися депресії.

А це в свою чергу може негативно впливати і на фізичне здоров’я. Схожих висновків дійшли й науковці із Сінгапурського університету управління.

Найбільш вразливими є люди, яким бракує соціальної підтримки, а також песимісти.

Співавтор дослідження професор Джеремі Доусон радить тим, хто став свідком цькування, насамперед поговорити про це.

Зображення GETTY IMAGES Булінг має негативні наслідки для здоров’я й того, хто стає його свідком

“Можна, по-перше, поговорити з жертвою, запитавши людину, як вона себе почуває, або з іншими, наприклад, про те, як цю проблему розв’язати, чи просто обмінятися досвідом”, – пояснює фахівець.

Він також заохочує співробітників обов’язково повідомляти про випадки знущань будь-яким можливим способом – через офіційні канали, керівника вашого відділу або надійного колегу.

З огляду на такі масштабні і шкідливі наслідки цькування на роботі, створення позитивної культури співпраці є дуже важливим. Знущання є вкрай неприйнятними, їх треба викорінювати.

Сома Гош, яка тепер сама є власницею компанії, що надає кар’єрні консультації для жінок, вважає, що захищати працівників повинні насамперед роботодавці.

Жінка також додає, якби вона знала про результати нових досліджень, вона б пішла з тієї роботи ще раніше.

Вона закликає всіх, хто вважає, що цькування на роботі позначилися на їх психічному або фізичному здоров’ї, звернутися до лікаря або консультанта.

“Саме по собі це не мине”, – застерігає вона.

За матеріалами ВВС