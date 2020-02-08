ЗАКЛАДИ ОСВІТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ПРОЙТИ ПЕРЕВІРКУ

У плані Державної служби якості освіти України на 2020 рік проведення перевірок 58 закладів вищої освіти. Зокрема, 60% з них – це заклади із високим ступенем ризику діяльності у сфері вищої освіти, – повідомив Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.
Очільник Служби зауважив, що сьогоднішня система контролю має ризикоорієнтовані підходи. А відтак змінено і інструментарій проведення заходів державного нагляду, що дозволяє подолати стереотипи у взаємовідносинах між Службою і закладом вищої освіти, а також допомагає забезпечити діяльність вишу на рівні сучасних очікувань.
Нагадаємо, за якими напрямами відбуваються перевірки вишів:
- загальна характеристика закладу вищої освіти;
- прийом та випуск здобувачів вищої освіти;
- зміст підготовки фахівців, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу;
- організація освітнього процесу;
- ефективність використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу;
- забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази;
- організація роботи зі студентами та діяльність студентського самоврядування;
- наукова і науково-технічна діяльність, міжнародні зв’язки;
- окремі питання господарської діяльності;
- атестація здобувачів вищої освіти;
- менеджмент закладу.