ЗАКЛАДИ ОСВІТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ПРОЙТИ ПЕРЕВІРКУ

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У плані Державної служби якості освіти України на 2020 рік проведення перевірок 58 закладів вищої освіти. Зокрема, 60% з них – це заклади із високим ступенем ризику діяльності у сфері вищої освіти, – повідомив Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

Очільник Служби зауважив, що сьогоднішня система контролю має ризикоорієнтовані підходи. А відтак змінено і інструментарій проведення заходів державного нагляду, що дозволяє подолати стереотипи у взаємовідносинах між Службою і закладом вищої освіти, а також допомагає забезпечити діяльність вишу на рівні сучасних очікувань.

Нагадаємо, за якими напрямами відбуваються перевірки вишів:

  • загальна характеристика закладу вищої освіти;
  • прийом та випуск здобувачів вищої освіти;
  • зміст підготовки фахівців, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу;
  • організація освітнього процесу;
  • ефективність використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу;
  • забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази;
  • організація роботи зі студентами та діяльність студентського самоврядування;
  • наукова і науково-технічна діяльність, міжнародні зв’язки;
  • окремі питання господарської діяльності;
  • атестація здобувачів вищої освіти;
  • менеджмент закладу.

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