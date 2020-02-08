ЗАКЛАДИ ОСВІТИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ПРОЙТИ ПЕРЕВІРКУ

У плані Державної служби якості освіти України на 2020 рік проведення перевірок 58 закладів вищої освіти. Зокрема, 60% з них – це заклади із високим ступенем ризику діяльності у сфері вищої освіти, – повідомив Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

Очільник Служби зауважив, що сьогоднішня система контролю має ризикоорієнтовані підходи. А відтак змінено і інструментарій проведення заходів державного нагляду, що дозволяє подолати стереотипи у взаємовідносинах між Службою і закладом вищої освіти, а також допомагає забезпечити діяльність вишу на рівні сучасних очікувань.

Нагадаємо, за якими напрямами відбуваються перевірки вишів: