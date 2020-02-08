НА ШАХТАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ВІДПРАЦЮВАЛО СБУ

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Кіровоградській області протягом січня 2020 року провела два спеціальні тренування на Смолінській та Новокостянтинівській шахтах ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Відповідно до задуму та з метою з’ясування реального стану захищеності об’єктів було здійснено спроби умовного мінування електричних розподільчих підстанцій, які забезпечують електропостачання на об’єкти гірничо-збагачувального комбінату.

Охорона та працівники шахт, співробітники ДСНС та Нацполіції належним чином зреагували на можливу безпеку.

Протягом 2019 року Управлінням СБУ проведено 39 подібних тренувань на різних об’єктах критичної інфраструктури, особливо важливих об’єктах енергетичної галузі та транспортної системи, місцях масового перебування людей. Деякі навчання було орієнтовано на перевірку рівня свідомості, обізнаності та пильності населення, яке мешкає в районах дислокації військових частин ЗСУ.

За результатами здійснених заходів Координаційна група АТЦ надала практичні рекомендації щодо підвищення рівня антитерористичної та антидиверсійної захищеності важливих об’єктів та готовності служб безпеки та охорони реагувати на можливу небезпеку.

Управління СБ України в Кіровоградській області