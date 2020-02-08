Права медичних працівників та пацієнтів

Генеральна Асамблея ООН ще у 1948 р. прийняла Загальну декларацію прав людини. Це фундаментальний документ, у якому проголошені невід’ємні права кожної людини, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, політичних або інших переконань. Більшість країн включають основні положення Декларації у своє базове законодавство.
ЯК ПОСКАРЖИТИСЯ НА МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА, ЯКЩО ВАШІ ПРАВА ПОРУШИЛИ
Стаття 25 Декларації наголошує, що кожна людина має право на медичний догляд. Концепція «здоров’я для всіх» стала ключовим принципом роботи ВООЗ, а також всіх міжнародних та національних інституцій сфери охорони здоров’я.
У центрі системи охорони здоров’я — пацієнт. Він повинен мати доступ до якісної та ефективної медичної допомоги, право самостійно вибирати лікаря та заклад охорони здоров’я. Реалізація цих базових прав пацієнтів і є кінцевою метою реформи охорони здоров’я.
Права пацієнта
Згідно із законодавства України до основних прав пацієнта належать:
- право на доступність у галузі охорони здоров’я;
- право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання;
- право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я;
- право на медичну таємницю;
- право на якісну медичну допомогу;
- право на безпечну медичну допомогу;
- право на запобігання за можливості стражданням і болю;
- право на індивідуальний підхід до лікування;
- право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я; право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю;
- право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги;
- право на захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я;
- право на медичні профілактичні заходи.
Права лікарів
Права медичних працівників також визначені законодавством України.
До основних прав лікарів належить:
- право на належні умови професійної діяльності;
- право на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;
- право здійснювати медичне втручання у виключних випадках без згоди пацієнта та/або його законних представників;
- право на відмову від подальшого ведення пацієнта;
- право на підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- право на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;
- право на соціальний захист;
- право на судовий захист.
Що робити при порушенні прав
- Зверніться із письмовою заявою до головного лікаря медичного закладу.
- Зверніться до департаменту охорони здоров’я у вашій області.
- Зверніться на гарячу лінію місцевих органів влади.
- Зверніться на урядову лінію за номером 1545.
Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами moz.gov.ua, rada.gov.ua