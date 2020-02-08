Права медичних працівників та пацієнтів

Генеральна Асамблея ООН ще у 1948 р. прийняла Загальну декларацію прав людини. Це фундаментальний документ, у якому проголошені невід’ємні права кожної людини, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, політичних або інших переконань. Більшість країн включають основні положення Декларації у своє базове законодавство.

Стаття 25 Декларації наголошує, що кожна людина має право на медичний догляд. Концепція «здоров’я для всіх» стала ключовим принципом роботи ВООЗ, а також всіх міжнародних та національних інституцій сфери охорони здоров’я.

У центрі системи охорони здоров’я — пацієнт. Він повинен мати доступ до якісної та ефективної медичної допомоги, право самостійно вибирати лікаря та заклад охорони здоров’я. Реалізація цих базових прав пацієнтів і є кінцевою метою реформи охорони здоров’я.

Права пацієнта

Згідно із законодавства України до основних прав пацієнта належать:

право на доступність у галузі охорони здоров’я;

право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання;

право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я;

право на медичну таємницю;

право на якісну медичну допомогу;

право на безпечну медичну допомогу;

право на запобігання за можливості стражданням і болю;

право на індивідуальний підхід до лікування;

право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я; право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю;

право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги;

право на захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я;

право на медичні профілактичні заходи.

Права лікарів

Права медичних працівників також визначені законодавством України.

До основних прав лікарів належить:

право на належні умови професійної діяльності;

право на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;

право здійснювати медичне втручання у виключних випадках без згоди пацієнта та/або його законних представників;

право на відмову від подальшого ведення пацієнта;

право на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

право на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;

право на соціальний захист;

право на судовий захист.

Що робити при порушенні прав

Зверніться із письмовою заявою до головного лікаря медичного закладу.

Зверніться до департаменту охорони здоров’я у вашій області.

Зверніться на гарячу лінію місцевих органів влади.

Зверніться на урядову лінію за номером 1545.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами moz.gov.ua, rada.gov.ua