ЯК ПОСКАРЖИТИСЯ НА МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА, ЯКЩО ВАШІ ПРАВА ПОРУШИЛИ

Реформування галузі охорони здоров’я триває. Однак, громадяни продовжують стикатися з порушенням своїх прав зі сторони медпрацівників. Як діяти, коли порушують ваші права?

Конституція України передбачає, що кожен має право на охорону здоров’я та медичну допомогу, що передбачає:

кваліфіковану та своєчасну медичну допомогу;

вільний вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій;

достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я;

право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.

На сьогодні, як результат реформи охорони здоров’я, до безоплатного набору послуг включено:

– У разі якщо ваш сімейний лікар вимагає гроші за прийом або за послуги, які входять до безоплатного пакету він порушує ваші права як пацієнта. В такому випадку можна звернутися у Національну службу здоров’я України. Також громадянин може в будь-який час анулювати вже підписану декларацію. Для цього достатньо лише обрати нового лікаря і підписати з ним нову декларацію – розповідає юрист ІАА, Вячеслав Курило.

Номер контакт-центру НСЗУ – 1677, посилання на електронне звернення.

Хто і куди може звернутися зі скаргою на дії медичних працівників?

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевої влади, підприємства, установи, організації, посадових осіб із заявою, клопотанням або скаргою про порушення своїх прав. Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, також мають право на подання звернення.

Як написати скаргу?

Скарга може бути усною або письмовою. Усна скарга викладається на особистому прийомі або за допомогою телефону через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується посадовою особою.

Письмова скарга надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу особисто або через уповноважену особу.

У скарзі має бути зазначено:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– місце проживання громадянина;

– викладено суть порушеного питання, зауваження, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

– скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати.

– в електронній скарзі також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку.

Також можна додати наявні документи, необхідні для розгляду скарги. За розгляд скарги плата не стягується.

Протягом якого терміну мають розглянути скаргу?

За загальним правилом звернення громадян розглядаються у термін не більше одного місяця від дня надходження.

У разі якщо звернення не потребує додаткового вивчення воно розглядається не пізніше п’ятнадцяти днів від дня отримання.

Строк розгляду звернення може бути продовжено, але загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Якщо ви отримали рішення щодо своєї скарги, але не згодні з ним – маєте право не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з прийнятим рішенням подати скаргу до органу або посадової особи вищого рівня.

Електронна форма звернення Міністерства охорони здоров’я України.

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, місцевої влади, підприємства, установи, організації, посадової особи не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства.

За безоплатною правовою допомогою можна звернутись до Центрів з надання безоплатної правової допомоги.

Стаття підготовлена за підтримки проєкту Програми розвитку ООН в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», який фінансується Міністерством закордонних справ Данії.

Прес-служба Інституту аналітики та адвокації