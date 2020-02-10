ДОСТУПНІ НОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ ВІД УКРПОШТИ

Укрпошта продовжує впроваджувати нові онлайн-послуги – з’явилася можливість оформляти прості та рекомендовані листи через «особистий кабінет» на офіційному сайті компанії.

Дана послуга з квітня минулого року вже була доступна для партнерів, що працюють з Укрпоштою через API.

Відтепер, не тільки юридичні, а і фізичні особи, які постійно відправляють прості і рекомендовані листи, можуть швидко та зручно оформити їх вдома чи офісі.

«Ця послуга буде актуальною для тих громадян чи установ, які постійно відправляють багато листів. Оформлення через «особистий кабінет» – це економія часу: вдома чи в офісі оформити потрібну кількість ярликів, що значно прискорить прийому листів у відділенні. До того ж, це більш швидка обробка листів на сортуванні. Адже часто є помилки при написанні індексу від руки. Зараз він завантажується автоматично із довідника адрес, що усуває цю проблему. Крім того, прискорюється сортування листів, бо віддруковані адреса та індекс легко читаються, і не потрібно витрачати час на розшифрування різних почерків. Ще за потреби можна завантажувати дані, формувати звіти, реєстри та відстежити трекінг рекомендованих листів», – відзначила директор департаменту розвитку бізнесу із корпоративними клієнтами Укрпошти Ганна Колесова.

Також в «особистому кабінеті» зберігається уся необхідна інформація про користувача, його адреса, контактна інформація.

Крім того, можна оформлювати та відстежувати відправлення по Україні та за кордон, формувати супровідні документи з унікальним штрихкодом, формувати згруповані відправлення.