ЗВЕДЕНИЙ ЗАГІН ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КІРОВОГРАДЩИНИ ВИРУШИВ ДО ЗОНИ ПРОВЕДЕННЯ ООС

У суботу, 8 лютого, бійці роти «Святослав» та працівники інших підрозділів поліції області у рамках ротації вирушили для несення служби на Схід країни.

На шикування та інструктаж поліцейських перед відрядженням прибули керівник обласного главку поліції Роман Козьяков та його заступник Руслан Горяченко.

Вони націлили правоохоронців на сумлінне виконання поставлених завдань у зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

Підтримати поліцейських прийшли також їх рідні та друзі. Після спілкування з ними бійці вирушили у дорогу.

Загалом зведений загін нестиме службу на Сході країни протягом двох місяців.

У неділю, 9 лютого, на Кіровоградщину із зони проведення ООС повернулися правоохоронці, яких змінили колеги.

Керівник обласного главку відомства Роман Козьяков та його заступник Руслан Горяченко зустріли поліцейських на базі роти «Святослав» та подякували за гідне виконання службових завдань.

Сектор комунікації поліція Кіровоградської області