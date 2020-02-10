НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВАКАНТНІ БЛИЗЬКО 40 КЕРІВНИХ ПОСАД

Станом на 10 лютого 2020 року у центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 1905 одиниць вакансій. Серед усього загалу представлені також 37 керівних посад на різних підприємствах та установах області.

Актуальними є вакансії для керівників у Благовіщенському, Гайворонському, Добровеличківському, Долинському, Знам’янському, Кропивницькому, Компаніївському, Олександрівському, Олександрійському, Новомиргородському, Новоукрвїнському, Петрівському, Світловодському та Устинівському районах Кіровоградської області.

Так, вакантими є посади:

начальник (завідувач) виробничої лабораторії (1 вакансія);

начальник відділення зв’язку (10 вакансій);

начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу (1 вакансія);

начальник дільниці (1 вакансія);

керуючий відділенням (10 вакансій);

керуючий дільницею (сільськогосподарською) (2 вакансії);

директор (начальник, інший керівник) підприємства (3 вакансії);

начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.) (1 вакансія);

директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної (1 вакансія);

начальник чергової частини (1 вакансія);

начальник станції (1 вакансія);

начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини (1 вакансія);

начальник (керуючий) їдальні (2 вакансії);

Заробітна плата: від 4723 до 24700 гривень. Крім того, є 3 вакансії начальників відділення зв’язку з неповною зайнятістю. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до працівника та його рівня освіти, стажу та досвіду роботи кандидата на посаду, специфікою роботи підприємства та графіком роботи.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості