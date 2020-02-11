КОЛИШНІЙ ВІЙСЬКОВИЙ З КІРОВОГРАДЩИНИ ЗМІНИВ ЗБРОЮ НА НОЖИЦІ БАРБЕРА

23-річний мешканець селища Павлиш Андрій Карнаух, технік-технолог (зварювальне виробництво) за освітою, яку здобув свого часу у коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Ще навчаючись, юнак розпочав свою трудову діяльність на посадах машиніста збивальних машин та машиніста пакувальної машини. Проте, реалізувати себе за набутим фахом Андрієві так і не вдалося.

У травні 2018 року, по завершенню навчання, юнак вирішив підписати контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України. Андрій сумлінно ніс службу в зоні проведення антитерористичної операції на посаді стрільця. Спогадів у молодого чоловіка чимало, але для себе він визнав, що ця служба його загартувала, стала школою рішучості та витривалості, а також надихнула на ідею власної справи.

По закінченню контракту Андрій повернувся до рідного Павлиша й активно взявся за пошук роботи. По допомогу у працевлаштуванні звернувся до Онуфріївської районної філії обласного центру зайнятості. Проте, на момент звернення, роботи з гідною заробітною платою в районі не було. Під час перебування на обліку, колишній військовослужбовець відвідав низку семінарів з техніки пошуку роботи, і, заручившись допомогою фахівців районної філії, розробив план пошуку роботи.

«Розмірковуючи про те, чим би я хотів займатися у житті, одразу ж на думку спало моє давнє захоплення. Ще у студентські роки мене зацікавило перукарське мистецтво. Під пильним та уважним керівництвом свого друга-барбера, я почав вчитися робити чоловікам сучасні й модні стрижки та голити бороди. Мене дуже тішить те, що сучасні чоловіки відходять від стереотипної думки, що робити стильну стрижку та дбати про свою зачіску – виключно жіноча справа», – розповів Андрій.

Це і стало поштовхом для прийняття остаточного рішення щодо самостійного забезпечення себе роботою.

З метою визначення схильностей до підприємницької діяльності, карʼєрний радник запропонував молодому чоловікові пройти тестування, яке дало позитивний результат. Перші знання ведення власного бізнесу А. Карнаух отримав на семінарі з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність, що проводили фахівці Онуфріївської районній філії. Юнак впевнився у правильності своїх дій та вирішив спробувати розпочати власну справу.

Андрій розробив та захистив бізнес–план у сфері перукарської справи з послугами барбера (бриття бороди). Зареєструвавшись приватним підприємцем, за допомогою одноразової допомоги по безробіттю та власних заощаджень чоловік закупив матеріал, придбав обладнання і розпочав реалізовувати свійпрофесійний задум.

Лише декілька місяців Андрій займається підприємницькою діяльністю, проте вже сформував власну клієнтську базу, має хорошу репутацію, твердо стоїть на ногах та з впевненістю рухається вперед.

Тож побажаємо підприємцю-початківцю наполегливо працювати бути впевненими у собі та своїх силах, постійно вчитися й вдосконалюватися, а також стати справжнім професіоналом у своїй справі.

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості