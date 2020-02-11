ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ МОЛОДЬ НА СТАЖУВАННЯ

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Якщо ти шукаєш ідеальне місце роботи, де колеги надихають; де є свобода дій для досягнення неймовірних результатів; де існує спільна місія; де постійно відкриваються можливості особистісного та професійного зростання, – тоді тобі у Пенсійний фонд України!

Саме тут, у Пенсійному фонді України, ми робимо все з любов’ю – з любов’ю до себе, до нашої організації, до нашої країни, в якій ми живемо та працюємо; ми створюємо можливості для власного розвитку, ми не боїмось брати на себе відповідальність.

Приєднатись до нашої команди ти можеш, долучившись до програми стажування.

Стажування здійснюється строком до 6 місяців у вільний від навчання (роботи) час та в межах робочого часу Пенсійного фонду.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
  • громадянство України;
  • вік до 35 років;
  • вища освіта (або навчання на 3-5 курсі вищого навчального закладу);
  • не перебувати на державній службі;
  • впевнене користування сучасними комп’ютерними технологіями;
  • комунікативні навички;
  • бажання розвиватись та досягати цілей.
МИ ПРОПОНУЄМО:
  • гнучкий графік стажування (проте не менше ніж 4 години у робочі дні);
  • підтримка з боку досвідченого наставника;
  • отримання незабутнього досвіду в сфері державної служби.
Аби приєднатись до нашої команди, потрібно зробити перший крок:
  • надіслати на електронну скриньку personal@pfu.gov.ua заповнену заявку,
  • додати резюме у довільній формі та мотиваційний лист.

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