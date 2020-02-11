ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ МОЛОДЬ НА СТАЖУВАННЯ

Якщо ти шукаєш ідеальне місце роботи, де колеги надихають; де є свобода дій для досягнення неймовірних результатів; де існує спільна місія; де постійно відкриваються можливості особистісного та професійного зростання, – тоді тобі у Пенсійний фонд України!

Саме тут, у Пенсійному фонді України, ми робимо все з любов’ю – з любов’ю до себе, до нашої організації, до нашої країни, в якій ми живемо та працюємо; ми створюємо можливості для власного розвитку, ми не боїмось брати на себе відповідальність.

Приєднатись до нашої команди ти можеш, долучившись до програми стажування.

Стажування здійснюється строком до 6 місяців у вільний від навчання (роботи) час та в межах робочого часу Пенсійного фонду.