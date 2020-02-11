ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ МОЛОДЬ НА СТАЖУВАННЯ

Якщо ти шукаєш ідеальне місце роботи, де колеги надихають; де є свобода дій для досягнення неймовірних результатів; де існує спільна місія; де постійно відкриваються можливості особистісного та професійного зростання, – тоді тобі у Пенсійний фонд України!
Саме тут, у Пенсійному фонді України, ми робимо все з любов’ю – з любов’ю до себе, до нашої організації, до нашої країни, в якій ми живемо та працюємо; ми створюємо можливості для власного розвитку, ми не боїмось брати на себе відповідальність.
Приєднатись до нашої команди ти можеш, долучившись до програми стажування.
Стажування здійснюється строком до 6 місяців у вільний від навчання (роботи) час та в межах робочого часу Пенсійного фонду.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
- громадянство України;
- вік до 35 років;
- вища освіта (або навчання на 3-5 курсі вищого навчального закладу);
- не перебувати на державній службі;
- впевнене користування сучасними комп’ютерними технологіями;
- комунікативні навички;
- бажання розвиватись та досягати цілей.
МИ ПРОПОНУЄМО:
- гнучкий графік стажування (проте не менше ніж 4 години у робочі дні);
- підтримка з боку досвідченого наставника;
- отримання незабутнього досвіду в сфері державної служби.
Аби приєднатись до нашої команди, потрібно зробити перший крок:
- надіслати на електронну скриньку personal@pfu.gov.ua заповнену заявку,
- додати резюме у довільній формі та мотиваційний лист.
Подати заявку тут: https://www.pfu.gov.ua/2120602-pensijnyj-fond-ukrayiny-ogoloshuye-start-programy-stazhuvannya-dlya-molodi/