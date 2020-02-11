ПРОЄКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ НАБЕРЕЖНОЇ У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВИЙШОВ НА НОВИЙ ЕТАП

Виконавчий комітет міської ради Кропивницького своїм рішенням відкрив шлях до початку розроблення проєктно-кошторисної документації набережної Інгулу.

У понеділок, 10 лютого, члени виконкому схвалили запропоноване техніко-економічне обґрунтування по об’єкту «Реконструкція набережної річки Інгул від вулиці Михайлівської до вулиці вокзальної в місті Кропивницькому».

За попередніми розрахунками проектантів – ТОВ «Абріс Либедія», кошторис перебудови набережної в обласному центрі коштуватиме 184,5 мільйона гривень. Остаточна вартість буде відома по закінченні проєктних робіт.

Прийняте рішення дозволяє проєктантам приступити до виготовлення проєктно-кошторисної документації.

За інформацією начальника управління капітального будівництва Сергія Білоконя, проєктування здійснюватиметься у декілька етапів, мінімум їх буде чотири. На першому – розроблятиметься документація на облаштування правого берега Інгулу між Михайлівським мостом і шляхопроводом по вулиці Велика Перспективна. Тут передбачається створення великого і багатофункціонального спортивного містечка.