РЯТУВАЛЬНИКИ КІРОВОГРАДЩИНИ ДОПОМОГЛИ ВОДІЯМ АВТІВОК У ДОБУ СКЛАДНИХ ПОГОДНИХ УМОВ

Протягом доби, що минула, рятувальники Кіровоградщини 9 разів надавали допомогу водіям автівок, що не могли самотужки подолати складні ділянки доріг.

Тричі таку допомогу надали бійці 27-ї ДПРЧ смт Новгородка (35 км автодороги Кропивницький – Кривий Ріг, біля с. Новоандріївка та Митрофанівка), двічі буксирували автівки рятувальники АРЗСП У ДСНС в області поблизу с. Високі Байраки Кропивницького району.

По одному разу надавали допомогу бійці 19-ї ДПРЧ м. Новоукраїнка (вул. Курчатова райцентру), 23-ї ДПРЧ м. Мала Виска (с. Хмельове), 25-ї ДПРЧ м. Новомиргород (с. Лікареве) та 18-ї ДПРЧ м. Знам’янка (вул. Грушевського райцентру).

Прес-служба У ДСНС в області