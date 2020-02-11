Є КУДИ ТЕЛЕФОНУВАТИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Розпочала роботу гаряча лінія для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Сервіс цілодобово доступний за номером 15-47. Дзвінки є безкоштовними зі стаціонарних та мобільних телефонів, анонімними та конфіденційними.

Як зазначив заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, оператор кол-центру не просто фіксує звернення чи переадресовує його до відповідних компетентних відомств, а й в онлайн-режимі може надавати психологічну допомогу потерпілим від насильства.

На гарячій лінії:

– надаються інформаційні, психологічні та юридичні консультації чоловікам та жінкам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або з питань загрози вчинення такого насильства,

– надається психологічна допомоги потерпілим від домашнього насильства жінкам, чоловікам, дітям.

Тобто у разі потреби людина отримає практичну інформацію, що робити і куди звертатись при виявленні загрози чи проблеми.

Лінія працює у тестовому режимі та є результатом спільної роботи різних міністерств і відомств. Вона створена на базі Урядового контактного центру за ініціативи Мінсоцполітики та КМУ (Дмитро Дубілет, Юлія Гусєва), підтримки Олени Зеленської та Марії Єфросиніної, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції, Міністерства освіти і науки.

У січні 2020 року пройшла перша навчальна сесія Школи підготовки консультантів Державної установи “Урядовий контактний центр” з питань запобігання та протидії домашньому насильству за європейськими стандартами за фінансової підтримки Уряду Великої Британії у рамках програми #UNFPAУкраїна.