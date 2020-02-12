НАСКІЛЬКИ БЕЗПЕЧНА ТА ЯКІСНА МОЛОЧНА ПРОДУКЦІЯ

До Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області неодноразово надходили звернення громадян зі скаргами на зіпсовану молочну продукцію, її незадовільні органолептичні показники (запах, смак та присмак, консистенція, чистота, кислотність, колір тощо). Однак під часу розгляду звернень фахівці встановлюють, що цю продукцію споживачі придбали в місцях несанкціонованої торгівлі. Такі точки знаходяться поза територією агропродовольчих ринків та у них відсутні документи про державну реєстрацію потужності (МАФи), що унеможливлює здійснення контролю за їхньою діяльністю.

Харчові продукти, які реалізуються на стихійних ринках або у МАФах, в яких відсутні документи про державну реєстрацію потужності та походження продукції, можуть бути небезпечними для споживання. Особи, які здійснюють продаж, не мають документів, що підтверджують безпечність та якість продукції, в зв’язку з чим неможливо перевірити чи проконтролювати їх безпечність, визначити терміни реалізації тощо.

На ринках державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за виконанням вимог Ветеринарно-санітарних правил, реалізацією продукції тваринного і рослинного походження, безпечної у ветеринарно-санітарному відношенні, здійснюють працівники державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби області, які лабораторно досліджують продукцію.

На ринках дозволено продавати молоко і молочну продукцію, яка пройшла контроль якості, дослідження на вміст жиру, густину, кислотність, механічну забрудненість, а також вміст соматичних клітин. До того ж від власника/реалізатора продукції вимагається ветеринарна довідка про клінічний огляд тварини, проведення профілактичних щеплень, діагностичних досліджень, лікувально-профілактичних обробок та особиста медична книжка самого власника/реалізатора. Після проведення необхідних досліджень на молоко та молочні продукти видають експертний висновок встановленої форми. Всі продукти для продажу мають доставлятися в чистому посуді (скляному, глазурованому, алюмінієвому, емальованому, глиняному) зі щільно закритими кришками. Реалізація продукції в пластикових пляшках не допускається.

Протягом 2019 року фахівці державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках Кіровоградщини за результатами проведених досліджень не допустили до реалізації 4 733 літри молока. Причинами недопущення стали незадовільні органолептичні показники (гіркий присмак, підвищений рівень кислотності, ІІІ ступінь чистоти) та порушення правил торгівлі (реалізація молока у використаних пластикових пляшках).

За вказаний період спеціалісти районних і міських управлінь та відділів Держпродспоживслужби області у складі робочих груп здійснили 471 рейд місцями несанкціонованої торгівлі з метою ліквідації торгівлі у невстановлених місцях та проводення роз’яснювальної роботи.

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області вкотре застерігає: вживання продуктів харчування, придбаних у місцях стихійної торгівлі або МАФах, що не мають документів про державну реєстрацію потужності та походження продукції, може призвести до інфекційних захворювань та харчових отруєнь. Відповідально обирайте місця для придбання харчової продукції та не соромтес запитати про наявність документів, що вказують на походження, безпечність та якість продуктів і законність діяльності торговельних точок.

Інформує пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби

в Кіровоградській області​