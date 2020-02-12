НАЧАЛЬНИКА ПОШТИ У ЗНАМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ СУДИТИМУТЬ ЗА ПРИВЛАСНЕННЯ ГРОШЕЙ

Знам’янською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт щодо одного з начальників відділення поштового зв’язку Знам’янського району, яка привласнила майже 40 тисяч гривень сплачених клієнтами за поштові посилки.

За даними слідства, жінка, протягом 2019 року здійснювала видачу поштових відправлень, а саме – видавала споживачам поштові посилки, за що отримувала грошові кошти від людей, однак, кошти не оприбуткувала по касі, а розпоряджалась ними на власний розсуд.

В результаті протиправних дій обвинуваченої Акціонерному товариству «Укрпошта» завдано матеріальної шкоди у розмірі 38773 грн.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за ч. 1, 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України направлено до Знам’янського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області