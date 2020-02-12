РЯТУВАЛЬНИКІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАЛУЧИЛИ ДЛЯ УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ ДТП

12 лютого о 09:28 до оперативно-координаційного центру У ДСНС в області надійшло повідомлення про ДТП за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса на автодорозі Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка біля с. Станіславівка Новоархангельського району.



Внаслідок зіткнення водій легковика опинився затиснутим у салоні. Рятувальники 31-їДержавної пожежно-рятувальної частини смт Новоархангельська, яких викликали на місце події, деблокували травмованого із автомобіля та передали медикам.

Обставини ДТП з’ясовують фахівці.

Прес-служба У ДСНС в області