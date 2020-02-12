ЯКИМ ДОРОГАМ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ МОЖЕ ПОЩАСТИТИ У 2020 РОЦІ

У рамках програми Президента України «Велике будівництво» цього року на Кіровоградщині планують відремонтувати 34 дороги місцевого значення. Також підлягають капітальному ремонту 11 штучних споруд. Ці об’єкти голова ОДА Андрій Балонь презентував Уряду.

На будівництво, ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення Кіровоградщини в 2020 році виділено 715 млн. 413 тис. грн з Державного дорожнього фонду. Окрім того, 177,357 тис. грн залишку субвенції спрямують на дороги, ремонт яких не було закінчено в 2019 році.

Об’єкти капітального ремонту Штучні споруди на автомобільних дорогах місцевого значення Гайворонський район Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120302 Солгутове-Соломiя Голованівський район Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120401 межа області-Клинове (Голованівськ-Перегонівка) Знам’янський район Капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120704 Дмитрiвка-Дикiвка-вихід на а/д М-04 Кропивницький район Капітальний ремонт мосту в с. Оситняжка автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120803 Родниківка (межа районів)-Оситняжка-вихід на а/д Н-14, Кропивницький район, Кіровоградська область Капітальний ремонт водопропускної труби на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка – Обознівка – вихід на а/д М-12 Капітальний ремонт водопропускної труби на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка – Обознівка – вихід на а/д М-12 Капітальний ремонт водопропускної труби на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120806 Гаївка – Новогригорівка – вихід на а/д Н-23 Капітальний ремонт водопропускної труби на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120807 Аджамка – Червоний Яр Новгородківський район Капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О121101 Новгородка-Iнгуло-Кам’янка, Новгородківський район, Кіровоградська область Олександрійський район Капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С121631 Головкiвка-вихід на а/д Т-12-15 -Пiщаний Брiд Петрівський район Капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С121801 Олiмпiадiвка-вихід на а/д Т-12-15 Петрівський район, Кіровоградська область

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Благовіщенський район О122007 від а/д М-05-Богданове-Сабатинiвка-Чемерпiль (протяжність ремонту – 3 км) Бобринецький район О120102 Бобринець-Витязiвка-Федiївка-(межа області) (протяжність ремонту – 5,5 км) Проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка-Мирне-Іванівка-вихід на а/д Н-14 (протяжність ремонту – 0,05 км) Вільшанський район О120203 Плоско-Забузьке-Йосипiвка-Первомайськ (межа областi) (протяжність ремонту – 4,5 км) О120205 – Тишківка-Калмазове-Первомайськ (межа області) (протяжність ремонту – 1,41 км) Гайворонський район О120306 Хащувате-Чемерпiль (протяжність ремонту – 3,5 км) Голованівський район О120405 Межирiчка-Троянка-Журавлинка-межа району (протяжність ремонту – 5 км) О120407 Ємилiвка-Люшнювате (протяжність ремонту – 4,2 км) Добровеличківський район С120513 Карбiвка-Скопiївка-вихід на а/д Т-12-14 (протяжність ремонту – 6,1 км) Долинський район О120602 Долинська-Молодiжне-Новосавицьке (протяжність ремонту – 3,2 км) О120603 Долинська-Першотравневе-Мирне (протяжність ремонту – 1,3 км) Знам’янський район О120702 Дмитрівка – Чигирин (межа району) (протяжність ремонту – 3,7 км) С120710 Богданівка – вихід на а/д Н- 01 (протяжність ремонту – 1,3 км) Кропивницький район С120822 Лiсне-вихід на а/д Т-12-01 (протяжність ремонту – 1,2 км) О120806 від а/д Південний обхід м.Кропивницького -Первозванiвка-Калинiвка-Сасiвка (межа районiв) (протяжність ремонту – 3 км) С120802 Олено-Косогорівка-Миколаївка (протяжність ремонту – 2,1 км) Компаніївський район О120901 Компанiївка-Водяне-Шишкине (протяжність ремонту – 4,7 км) Маловисківський район О121001 Мала Виска-Димине-Миролюбівка-Гаївка (протяжність ремонту – 4 км) С121010 від а/д М-12-Тарасівка-Злинка-Новоукраїнка – з під’їздом до хлібоприймального пункту (протяжність ремонту – 2,6 км) С121021 Смоліне – Новопавлівка (протяжність ремонту – 0,6 км) Новгородківський район О121101 Новгородка-Iнгуло-Кам’янка (протяжність ремонту – 4 км) Новоархангельський район О121206 Ст.Корсунка-Свердликове-Левківка-Пiдвисоке (протяжність ремонту – 3 км) С121222 Тимофiївка-вихід на а/д М-12-з під’їздом до автомобільної дороги Т-12-06 (протяжність ремонту – 1,4 км) Новомиргородський район С121318 Тишкiвка-Костянтинiвка (протяжність ремонту – 2,9 км) Новоукраїнський район О121403 Новоукраїнка-Глодоси (протяжність ремонту – 5,4км) Олександрівський район С121501 Олександрiвка-Омельгород-Михайлiвка (протяжність ремонту – 3,5 км) Олександрійський район С121630 Ясинуватка-Березiвка (протяжність ремонту – 3 км) Онуфріївський район О121704 Павлиш-Камбурлiївка-Вишнiвцi-Лозуватка-Млинок (протяжність ремонту – 5 км) О121703 Онуфріївка-Травневе (протяжність ремонту – 1 км) Петрівський район О121807 Петрове-Червонокостянтинiвка-межа Днiпропетровської областi (протяжність ремонту – 6 км) Світловодський район С121905 Миронiвка-Озера-вихід на а/д М-22 (протяжність ремонту – 5 км) О121901 Світловодськ-Миронівка-Діброви (межа районів) (протяжність ремонту – 1,8 км) Устинівський район С122102 Інгульське-(Устинівка-Березівка) (протяжність ремонту – 3,3 км) О122103 Устинiвка-Мальчевське-Докучаєве-Новий Буг (межа областi) (протяжність ремонту – 5 км) Проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О122103 Устинівка-Мальчевське-Докучаєве-Новий Буг (межа області) (протяжність ремонту – 0,05 км)

«Ремонту також потребують дороги територіального значення. Зокрема напрям Т-12-12 Новомиргород-Велика Виска почали ремонтувати ще в 2009 році. Стан готовності об’єкту сягає 75 відсотків, проте залишилося 8 км, які потрібно закінчити. Ще одна дорога Т-02-07 Джулинка-Гайворон-Благовіщенське має протяжність 45 км. Вона з’єднує автошлях Київ-Одеса з м.Гайворон та Вінницькою областю. Сьогодні звернувся до Прем’єр-мінстра України Олексія Гончарука з пропозицією вирішити питання фінансування ремонту цих доріг», – відзначив Андрій Балонь.

За матеріалами Кіровоградської ОДА

Фото Ігоря Демчука