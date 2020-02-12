ЯКІ ШКОЛИ, ДИТСАДКИ, ЛІКАРНІ ТА СТАДІОНИ Є ОБ’ЄКТАМИ «ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА» НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь презентував Уряду, які саме об’єкти соціальної сфери на Кіровоградщині будуть побудовані, реконструйовані та відремонтовані в рамках програми Президента України «Велике будівництво».

Нарада в Кабінеті Міністрів України відбулась 11 лютого.

«2020 рік визначений Президентом України як період інфраструктурної модернізації країни. Навесні почнеться масштабне будівництво та реконструкція закладів соціальної сфери. Йдеться про дитячі садки, школи, приймальні відділення лікарень і стадіони у всіх регіонах, у тому числі й у нашій області», – відзначив Андрій Балонь.

Перелік об’єктів, які на Кіровоградщині планується відбудувати або відремонтувати впродовж року, попередньо було погоджено з Міністерством розвитку громад і територій.

Об’єкти медичної сфери

Переоснащення приймальних відділень відбудеться на Кіровоградщині в трьох лікарнях інтенсивного лікування II рівня: Кіровоградській обласній лікарні, Міській лікарні швидкої медичної допомоги в Кропивницькому та Центральній міській лікарні в Олександрії.

Аналогічні роботи будуть проведені й у лікарнях інтенсивного лікування I рівня: Знам’янській міській лікарні, Гайворонській центральній районній лікарні, Добровеличківській центральній районній лікарні, Світловодській центральній районній лікарні.

Об’єкти освітньої сфери

ШКОЛИ

Планується реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів у селищі Побузьке Голованівського району та загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 у селищі Нова Прага Олександрійського району.

Окрім цього, капітальний ремонт будівель мають провести в Торговицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф. Маланюка Торговицького навчально-виховного об’єднання в Новоархангельському районі та Олександрівському навчально-виховному об’єднанні №1.

Капітальний ремонт із утеплення фасаду та довстановленням вікон планується в Первозванівському навчально-виховному об’єднанні Кіровоградського району.

ДИТСАДКИ

У Голованівську в рамках програми Президента України мають збудувати дитсадок на 120 місць. Роботи з будівництва дошкільного навчального закладу мають розпочатись і в селі Черняхівка Кропивницького району. У Знам’янці готуються до реконструкції дитсадка №7 «Козачок». У дитсадку в селі Коротяк Компаніївського району також планується реконструкція. Капітальний ремонт будівлі передбачається в дитсадку №17 в Олександрії.

СТАДІОНИ

Плануються реконструкції стадіонів у таких навчальних закладах, як Златопільська гімназія Новомиргородського району, Олександрівське навчально-виховне об’єднання №2 і Долинська гімназія №3. Оновити також мають стадіон «Колос» у Малій Висці та Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву – 2 у Кропивницькому.

За матеріалами Кіровоградської ОДА