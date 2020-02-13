ГОЛОВИ ГРОМАД КІРОВОГРАДЩИНИ ВИМАГАЮТЬ СКАСУВАТИ АБОНПЛАТУ ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ

Голови громад – членів Асоціації міст України у Кіровоградській області підтримали ініціативу мешканців села Аджамка щодо скасування абонплати за транспортування газу та повного перерахунку в сторону зменшення ціни газу для населення – повідомляє Валентина Остапчук, консультант з комунікації Кіровоградського РВ АМУ.

Проведення загальних зборів членів Асоціації міст України в Кіровоградській області було викликано, в першу чергу, необхідністю обговорення позиції органів місцевого самоврядування щодо змін до Перспективного плану, які Асоціація міст України запропонує та буде відстоювати на усіх рівнях влади. Водночас, голови громад мали можливість обговорити і інші нагальні питання.

Тетяна Зайченко, голова Аджамської сільсьої ради звернулася до колег із пропозицією підтримати ініціативу її односельців і звернутись до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Асоціації міст України та ОДА.

В тексті звернення зокрема, зазначено: «Ми, громадяни України, які проживають у селі Аджамка Кропивницького району Кіровоградської області, підтримуємо свою односельчанку Колючу Любов Павлівну та задаємо ВАМ основне питання, яке турбує всіх жителів України: «Як вижити на пенсію у 1600 – 2000 грн, якщо за комунальні послуги потрібно платити більше?». Як покращити рівень життя?

Вимагаємо від НКРЕКП та Кабінету Міністрів України скасувати абонплату за транспортування газу та взагалі зменшити ціну газу для населення, так як після сплати комунальних послуг не залишається нічого на проживання. Як вижити? Наша Громада вважає, що ці рішення є незаконними та грабіжницькими. За газотранспортну систему ми заплатили сповна, вона будувалася за рахунок як комунальних підприємств, так і за кошти місцевих жителів. Є всі документи. Ці суми Громаді ніхто не відшкодував. Тепер у нас вимагають заплатити за своє ж майно ще раз.

Вимагаємо зменшити ціну газу для населення та розробити калькуляцію розумної ціни газу детально, що буде входить в ціну газу, які витрати. На даний час якість газу, калорійність газу для населення занижена та не відповідає нормам, особливо в нічний час доби. Лічильник круте на повну, а тепла не має!

Вимагаємо зобов’язати НафтоГаз, ОблГаз проводити оплату нам за оренду землі та відновити на вулицях зруйноване асфальтне покриття, де проходять підземні газові мережі.

Вимагаємо збільшення розміру пенсій для підвищення рівня можливості оплати харчування, лікування, комунальних послуг та інше. На прикладі іншої пенсіонерки села Аджамка Харченко Ольги Іванівни: пенсія за листопад 2019року – 1564грн, грудень 2019 року – 1638грн, січень 2020 року – 1638грн, додатково отримана субсидія за ці ж три місяці – 3362грн, всього дохід пенсіонерки за три місяці дорівнює 8202 грн. Плата за газ та світло за ці ж три місяці склала 8216 грн , а також послуги на пошті 56грн. Питання – що залишилось на прожиття? І це ще пенсіонерка не платила за постачання газу 215 грн у місяць».

Загалом, звернення містить 14 пунктів. В зверненні аджамці підняли актуальні питання освіти, медицини, соціального захисту учасників АТО, ринку землі, ремонту доріг, блокування телеканалів.

Повний текст звернення за посиланням: https://bit.ly/2uKpwma

Присутні на зборах підтримали дане Звернення особистими підписами.

Валентина Остапчук