ДЕРЖАВНІ ВАКАНСІЇ – У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) запускає пілотний проект з видачі даних про актуальні вакансії з career.gov.ua на вебсайті пошуку роботи Work.ua. Автоматична видача даних забезпечується з допомогою API (Application Programming Interface) – інтерфейсу програмування, який дозволяє ІТ-сервісам взаємодіяти між собою, отримувати доступ до інформації та обмінюватися даними.

Відтепер всі актуальні вакансії державної служби (а на сьогодні їх більше 1300) доступні на вебсайті пошуку роботи Work.ua. Вакансії держслужби автоматично додаються та оновлюються у відповідному розділі “Державні організації”. Наразі ведуться переговори з іншими провідними онлайн-ресурсами з пошуку роботи щодо видачі даних по вакансіях через API.

Раніше інформація про державні вакансії з career.gov.ua додавалась і оновлювалась на порталах з пошуку роботи вручну, що не дозволяло оперативно вносити відповідні зміни і підтримувати актуальний перелік вакансій. З допомогою API дані оновлюються автоматично, отже значно більша кількість потенційних кандидатів зможуть дізнатись про вакансії на державні посади і взяти участь у відкритих конкурсах.

Державні організації мають залучати більше нових професійних кандидатів, на всі категорії посад, зазначив голова НАДС Олександр Стародубцев. “Тому важливо надавати інформацію про вакансії там, де кандидати зазвичай ці вакансії шукають. Для НАДС публікація вакансій на сайтах з пошуку роботи – це додатковий потужний інструмент для залучення кандидатів, разом із порталом career.gov.ua та Career-бот в месенджері Telegram”, – підкреслив він.

Зі свого боку керівник ІТ-проектів НАДС Андрій Сухов розповів, що використання API є однією з ключових умов створення розгалуженої системи ІТ-сервісів на державній службі. “Сучасна HR-діяльність неможлива без ефективних ІТ-інструментів це інтеграцій. В цьому питанні НАДС наслідує практики кращих державних і приватних організацій світу “, – додав він.

Нагадаємо, НАДС створило чат-бот в месенджері Telegram для пошуку актуальних вакансій на порталі carrer.gov.ua. Career-бот, який доступний за посиланням https://t.me/CareerGovUABot, дозволяє шукати вакансії за категоріями посад (А, Б та В), а також за шестизначним кодом вакансії чи ключовим словом. В результатах пошуку відображається посилання на вебсайті carrer.gov.ua для кожної з вакансій, яка відповідає обраним параметрам пошуку.

Крім того, агентство запустило у режимі дослідної експлуатації портал управління знаннями pdp.nacs.gov.ua. Після реєстрації на порталі, державні службовці можуть шукати навчальні програми за ключовими словами з назви, видами та тривалістю навчання, назвою регіону, напрямом підготовки та підвищення кваліфікації, датою проведення навчання. А також здійснити електронну реєстрацію на навчання за обраною програмою. Детальніше ТУТ

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