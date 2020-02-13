ПРИТУЛКИ ДЛЯ ТВАРИН У КРОПИВНИЦЬКОМУ МАЮТЬ ШАНС НА ФІНАНСУВАННЯ

12 лютого постійна депутатська комісія міської ради Кропивницького з питань ЖКГ розглянула дві електронні петиції щодо фінансування з міського бюджету притулків для тварин, створених громадськими організаціями “БІМ” та “Щасливий Пес”. У засіданні взяв участь секретар міської ради Андрій Табалов а також автори петицій – представники зоозахисних організацій.

Як повідомили громадські активісти, на утримання однієї собаки на місяць необхідна сума у розмірі 250 гривень. Так, у притулку “Щасливий пес” станом на сьогодні утримується 180 тварин, у вольєрах “БІМа” – понад три сотні безпритульних котів та собак.

– Наші організації стабільно займаються стерилізацією тварин, що дозволяє стримувати зростання кількості безпритульних тварин у місті, – зауважила Голова ГО “Щасливий пес” Оксана Літвінова. – Але лише благодійних внесків не досить для утримання та лікування такої кількості тварин. Якщо ми допомагаємо місту, просимо і місто нам допомогти.

Громадські організації захисту тварин підтримав Андрій Табалов. Він акцентував увагу на тому, що збудувати комунальний притулок для безпритульних тварин коштуватиме занадто дорого для міста, а от підтримувати вже існуючі, якими опікуються активісти, міському бюджету під силу.

– У мене проста пропозиція: доручити головному управлінню ЖКГ переглянути програму, яка у нас вже є, а саме, Програму регулювання чисельності безпритульних тварин, щоб у ній була передбачена не тільки стерилізація, а й утримання, – запропонував Андрій Табалов. – Також спеціалістам треба вивчити законодавчу базу, яким чином ми можемо додати кошти до програми, і на найближчому засіданні комісії з питань ЖКГ розглянути пропозиції та прийняти рішення, щоб з ним виходити на сесію. Вже у першому кварталі поточного року ми повинні вирішити це питання.

Депутатська комісія підтримала обидві електронні петиції і доручила головному управлінню ЖКГ вивчити це питання та підготувати шляхи його вирішення на найближче засідання.

За матеріалами міської ради Кропивницького