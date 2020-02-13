ЩО ПРИЙДЕ НА ЗМІНУ ПРОПИСЦІ?

Кабмін планує найближчим часом скасувати «класичну прописку» громадян, замінивши її так званим декларативним принципом реєстрації.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі Українського радіо.

Про своє бачення нововведення міністр повідомив, відповідаючи на питання, коли планується скасувати прописку і які переваги у декларативного принципу реєстрації.

«Я висловлю свою персональну думку, оскільки даний проект веде мій колега Михайло Федоров. Те, про що мені розповідала його команда, то це дійсно, якщо не помиляюся, голландська практика, коли люди декларативно кажуть, що я за цією адресою проживаю, йде повідомлення до власника таких об’єктів, і він має підтвердити. Це все можна зробити дистанційно в декілька кліків, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом це буде зроблено», – заявив він.