МАСЛО «АМАРАНТ» – ЭМБЛЕМА БЕССМЕРТИЯ

Амарант в переводе с греческого – «неувядающий», «вечный цветок» (амарантос), у древних греков считался эмблемой бессмертия. Многие века продукты из амаранта входили в рацион питания ацтеков и инков. Инки почитали амарант не только как хлеб, но и как лечебную и священную культуру. В Европе амарант появился в XVI веке. А в 1653 году в Швеции, даже был основан орден кавалеристов амаранта.

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400 лет забвения, и человечество вспомнило об амаранте. Эмпирические сведения об амаранте привлекли внимание ученых многих стран. Проведение биохимических, экспериментальных и клинических исследований позволили назвать это растение «культурой настоящего и будущего». Было обращено внимание, что амарант принадлежит к растениям С4 (четырехуглеродного) типа, обладающим особым типом фотосинтеза. Биологи всего мира называют амарант «открытие века», «культурой настоящего и будущего». Изучением этой культуры занимаются НИИ США, Канады, Китая, Индии, Австралии, России.

Повышенный интерес к растению объясняется его уникальным химическим составом и наличием во всех частях огромного количества биологически активных веществ: аминокислот, микроэлементов, витаминов (В1, В2, А, Д, Е), протеинов, минеральных веществ.

В зернах амаранта содержится жирное масла с уникальными свойствами, которые обусловлены высоким содержанием активных форм витамина Е, сквалена и ненасыщенных жирных кислот с 50 % содержанием линолевой кислоты.

Витамин Е содержится в масле амаранта в редкой, особо активной форме. В большинстве растительных масел витамин Е представлен токоферольными пассивными формами, излишки которого плохо выводятся из организма и депонируются в нем. В амарантовом масле он содержится в токотриенольной форме , свойства которой в 40-50 раз выше, чем у токоферольных форм. Благодаря этому амарантовое масло достигает того же антиоксидантного эффекта при значительно меньших количествах витамина Е.

Токотриенолы снижают уровень холестерина в крови, повышают эластичность стенок сосудов, значительно снижают риск тромбообразования. Установлено, что вит. Е улучшает питание и сократительную активность миокарда, т. е. оказывая кардиотоническое действие. НИИ кардиологии г.Санкт-Петербурга включил амарант в комплексную программу профилактики и лечения атеросклероза, лежащего в основе практически всех заболеваний кардиологического профиля.

Вит. Е также показан при расстройствах менструального цикла и в климактерическом периоде у женщин. Витамины А и Е, стероидные растительные гормоны, содержащиеся в амаранте, позволяют предотвратить нарушения гормонального баланса и улучшить метаболические процессы в организме.

Сквален – ненасыщенный углеводород, который, соединяясь в организме с водой, образует кислород, таким образом, нормализуя тканевое дыхание. Он включается в процессы переноса и накопления кислорода, что делает его сильным антиоксидантом. Сквален – составная часть тканей организма, является предшественником тритерпенов, стероидов, холестерина, а также жирорастворимых витаминов А и D. Сквален обладает выраженной способностью защищать клетки от повреждающего действия ионизирующего облучения; мобилизует противоопухолевые системы организма .

Сквален способен в несколько раз повышать силы иммунной системы (получив в достаточном количестве кислород, активизируются иммунные клетки), тем самым обеспечивает устойчивость организма к различным заболеваниям.

Сквален снижает коагуляционные свойства крови, повышает ее текучесть, способствует нормализации артериальное давление, уменьшает риск отложения холестерина на стенках сосудов.

Интенсифицируя окислительно–восстановительные процессы и общий обмен веществ, сквален способствует более быстрому заживлению язвенных процессов, улучшает регенерацию кожи при воспалительных дерматологических болезнях .

В 30-х годах в Токийском центре лечения туберкулеза доктор К. Когами впервые применил лечение с помощью сквалена к своим пациентам. Результаты оказались настолько успешными, что послужили основанием для создания больницы для больных туберкулезом, где важнейшим элементом лечения стало использование сквалена, как общеукрепляющего и повышающего иммунитет средства. Конечно, он не заменял антибиотики, но весьма усиливал эффект их действия. Подобный подход в дальнейшем с успехом применялся и при других патологиях бронхо-легочной системы.

Ненасыщенные жирные кислоты (НЖК) – вещества группы витамина F – составляют порядка 70 % состава масла «Амарант». Ненасыщенные жирные кислоты, особенно за счет линолевой кислоты, оказывают мембрано-протекторное действие, способствуют усилению энергетического статуса и антиоксидантного потенциала при различных патологиях.

Ненасыщенные жирные кислоты, соединяясь с холестерином, образуют легкорастворимые соединения и хорошо выводятся из организма, снижая риск развития атеросклероза .

Высокое содержание линолевой кислоты, адекватное соотношение олеиновой и пальмитиновой кислот на фоне низкой концентрации линоленовой кислоты, делает масло амаранта доступнейшим субстратом перекисного окисления липидов. НЖК стимулируют вовлечение продуктов перекисного окисления липидов в аэробные процессы, что приводит к усилению энергетического статуса, адаптационных резервов и антиоксидантного потенциала систем организма.

Линолиевая кислота необходима для синтеза простагландинов, которые играют роль химических регуляторов обменных процессов в клетке, которые способствуют снижению артериального давления, заживлению поврежденной ткани, построению нежировых структур организма.

Клинические результаты подтверждают эффективность масла амаранта в комплексной терапии больных сахарным диабетом . В результате проведенных исследований отмечалось улучшение общего состояния больных в виде уменьшения общей слабости, жажды, снижения диуреза, зуда кожи, сухости во рту, нормализации сна. Динамика лабораторных исследований показала достоверное снижение показателей гликемии у больных, принимавших в комплексном лечении масло амаранта, по сравнению с группой больных, получавших на фоне диетотерапии только традиционные сахароснижающие средства. Следует отметить, что применение масла амаранта в комплексной терапии больных cахарным диабетом позволило в некоторых случаях существенно уменьшать дозу сахароснижающих препаратов.

Для изготовления масла «Амарант» использовался сорт культуры «Харьковский-1», обладающий повышенными лечебными свойствами и приятными органолептическими свойствами.

При исследованиях масла, которые проводились в рамках научной темы «Оценка уровня интоксикации и адаптационно-компенсаторного резерва организма в условиях влияния различных экстремальных воздействий» на базе Львовского медицинского университета были получены объективные положительные результаты.

При изучении адаптации к импульсной гипоксической тренировке в условиях бинарного действия фтористой интоксикации и ионизирующего излучения было выявлено положительное влияние масла «Амарант» на параметры системы перекисного окисления липидов (ПОЛ) – антиоксидантной защиты (АОЗ).

При исследовании изменений системы ПОЛ – АОЗ в организме мышей при развитии первичной карциномы ( злокачественной опухоли) выявили, что при применении масла «Амарант» в экспериментальной группе (по сравнению с контролем) почти двукратно повысилась активность антиоксидантных ферментов (каталазы, супероксиддисмутазы), активизировался аэробный метаболизм, снизился чрезмерный поток супероксиданиона, который провоцирует неконтролируемую пролиферацию раковых клеток. Гистологическое исследование печени показало меньшую выраженность дистрофических изменений.

Клинические испытания, проведенные на базе Харьковского медицинского университета, подтвердили целесообразность применения масла «Амарант» у больных ИБС , стенокардией напряжения. Комплексное лечение улучшало клиническое течение болезни, уменьшало частоту приступов, наблюдалась положительная динамика АОЗ по показателям первичных и вторичных продуктов пероксидации и активности каталазы.

Анализируя комплексное влияние масла «Амарант», можно говорить о нем как о препарате с высоким уровнем обмена и высоким адаптационным потенциалом, с помощью которого возможна коррекция истощения функционального резерва организма при воздействии неблагоприятных факторов и при наличии хронически протекающих заболеваний. Масло «Амарант» хорошо сочетается с любым медикаментозным лечением, ликвидирует или снижает побочные явления в процессе активной терапии химическими препаратами.

Антиоксидантные и адаптационные свойства масла амаранта позволяют применять его не только для повышения обшей сопротивляемости, но и для профилактики преждевременного старения .

Эффективно использования масла « Амарант» и в косметических целях при наружном применении. Содержащиеся в масле вит. А и Е в соединении со скваленом лучше проникают в глубокие слои кожи, обеспечивая тем самым оздоровительный и омолаживающий эффект .

Масло «Амарант» используется во внутрь в профилактических мероприятиях и для вспомогательного лечения в различных направлений:

для усиления антиоксидантной защиты и общей сопротивляемости организма;

для повышения иммунитета;

для нормализации уровня холестерина и артериального давления в профилактике сердечно- сосудистых заболеваний;

для улучшения обменных процессов, включая углеводный, при сахарном диабете;

для снижения сенсибилизации при аллергиях;

для онкопрофилактики в группах повышенного риска и диетической терапии в онкологии;

для ускорения эпителизации при язвах слизистых оболочек и кожи;

для устранения воспалительных процессов при кожных болезнях (дерматит, экзема, псориаз и др.);

при нарушениях функций гормональной сферы;

для снижения уровня интоксикации при отравлениях и радиационном облучении;

для предупреждения инволюции сетчатки глаз;

для предупреждения преждевременного старения.

Масло «Амарант» используется наружно:

для питания кожи;

для повышения упругости кожи и разглаживания мелких морщин;

для профилактики преждевременного старения кожи;

с целью снижения сухости и воспалительных проявлений.

Способ применения:

во внутрь: по 1-2 чайной ложке (на хлеб или с другой пищей) 1 раз в день в обед;

наружно: вбивать масло в увлажненную водой кожу легкими похлопывающими движениями.

Диетические добавки «Olivia» одобрены и зарегистрированы МОЗ Украины; ТУ У 15.8-2726613721- 002:2007