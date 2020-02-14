МЕШКАНЕЦЬ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОГРОЖУВАВ ПРАЦІВНИКУ СУДУ ГРАНАТОЮ

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10 лютого до Новоукраїнського відділу поліції надійшло повідомлення від судді районного суду про погрози з боку громадянина, за скаргою якого здійснювався судовий розгляд.  

Чоловік допускав образливі висловлювання на адресу судді та працівників суду, а також словесно погрожував застосувати гранату.

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За цим фактом інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України.

13 лютого громадянину повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Розслідування триває.

За матеріалами Новоукраїнського відділу поліції Кіровоградської області

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