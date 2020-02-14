НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПОТРІБНІ ФАХІВЦІ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у фахівцях, робота яких пов’язана з комп’ютерною технікою.

Так, роботодавці області потребують 2 адміністраторів системи (обидві вакансії у Кропивницькому), 7 операторів комп’ютерного набору (5 вакансій у Кропивницькому та по 1-й у Гайвороні та Світловодську), 2 інженерів-програмістів (обидві вакансії у Кропивницькому) та одного оператора електронно-обчислювальних та обчислювальних машин (Кропивницький район).

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 4723 до 10130 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до працівника, стажу та досвіду роботи кандидата на посаду, специфікою роботи підприємства та графіком роботи. Крім того, у Кропивницькому відкрита 1 вакансія оператора комп’ютерного набору з неповною зайнятістю (працювати на 0,12 ставки за індивідуальним графіком).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості