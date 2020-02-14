«ЮВЕНКОР» – ПОДДЕРЖИ СВОЕ СЕРДЦЕ

«Ювенкор» является диетической добавкой, предназначенной для улучшения кровообращения и укрепления сердечной мышцы.

Состав: экстракты зизифуса (50 мг), барвинка малого (20 мг), боярышника (70 мг), чеснока (20 мг), хвоща полевого (50 мг), софоры японской (станд. по кверцетину) (30 мг), бурая водоросль (40 мг).

Заказать можно по телефону: 0664223301

В основе нарушений кровообращения, функций сердца и мозга лежит кислородная недостаточность – несоответствие между потребностью тканей в кислороде и его доставкой кровью. Причинными факторами могут быть резкие спазмы сосудов, сужение просвета сосудов из-за его атеросклеротического повреждения, повышенная вязкость крови, нарушения нервной и эндокринной регуляции.

Диетическая добавка «Ювенкор» улучшает мозговое, коронарное и периферическое кровообращение; способствует нормализации артериального давления и сердечного ритма; укрепляет стенки сосудов и повышает их эластичность; предотвращает сгущение крови и образование тромбов; снижает нервное напряжение; поддерживает функции сердца и щитовидной железы.

Действия компонентов диетической добавки :

Зизифус активизирует периферическое кровообращение, снижает артериальное давление, уменьшает головные и сердечные боли, сердцебиение, шум в ушах; улучшает общее самочувствие и настроение.

Барвинок малый расширяет венечные сосуды сердца и головного мозга, усиливая их кислородообеспечние, увеличивает мочеотделение, оказывает гипотензивное и успокоительное действия; улучшает координацию движения, повышает интеллектуальные возможности и умственную работоспособность.

Боярышник поддерживает работу сердечной мышцы, снижая риск ее преждевременного утомления; увеличивает снабжение кислородом миокарда и нейронов головного мозга, предупреждает их ишемическое повреждение; защищает эндогенный оксид азота от агрессии свободных радикалов; снижает наклонность к тромбообразованию; оказывает антиаритмическое и противосклеротическое действия.

Чеснок снижает уровень триглицеридов и атерогенных фракций липопротеидов высокой плотности, предотвращая развитие атеросклероза; уменьшает вязкость крови и предупреждает образование тромбов; оказывает сосудорасширяющий и гипотензивный эффект; препятствует процессам преждевременного старения.

Хвощ полевой оказывает мочегонное действие, уменьшает отечность тканей и снижает повышенное артериальное давление; благодаря содержанию кремниевых соединений поддерживает эластичность сосудов.

Софора японская – природный источник кверцетина и рутина; защищает и укрепляет стенки сосудов, снижает их ломкость; замедляет возрастные изменения в сердечно-сосудистой системы и мозговой ткани.

Бурая водоросль улучшает функции щитовидной железы, нервной системы и обменные процессы; проявляет антагонизм к действию радиоактивного йода; способствует снижению уровня холестерина и выведению токсических веществ.

Диетическую добавку рекомендуется применять :

– для общего укрепления организма, улучшения функции сердечно-сосудистой системы; повышения умственной работоспособности и процессов запоминания;

– с целью профилактики атеросклероза, ишемической болезни сердца, головокружения, шума в ушах, снижения зрения, слуха, памяти и интеллектуальных возможностей; сосудистых осложнений при сахарном диабете;

– как вспомогательное средство при лечении гипертонической болезни, включая внутричерепную гипертензию; нарушений мозгового и коронарного кровообращения, координации движения, функции щитовидной железы; глаукомы; аритмии; нейроциркуляторной дистонии; климактерического синдрома.

Способ применения: детям с 12 лет и взрослым – по 1-2 таблетки, лучше в первой половине дня, запивая 100-200 мл воды; детям до 12 лет – по назначению врача.

Профилактический курс: 30 дней

Диетические добавки «Olivia» одобрены и зарегистрированы МОЗ Украины; согласованы Государственным предприятием «Научно-экспертный фармакопейный центр» МОЗ Украины. Не является лекарством.