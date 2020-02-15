НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРЗАЛІЗНИЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ВИЯВЛЕНО РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ

Служба безпеки України блокувала у Кіровоградській області схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії «Одеська залізниця».

За даними слідства, керівник підрядного підприємствапід час укладання договору щодо технічного переоснащення будівлі Знам`янського вагонного депо штучно завищив вартість витратних матеріалів. Для цього він вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт. При цьому сума відповідних державних витрат була погоджена з посадовцями структурних підрозділів регіональної філії.

За попередньою інформацією, безпідставне завищенняцін завдало збитків Укрзалізниці на суму майже 600 тисяч гривень.

Наразі директору підрядного підприємства повідомленопро підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), головному інженеру служби вагонного господарства депо – за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття незаконних дій проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом Знам’янськоїмісцевої прокуратури Кіровоградської області.

Пресгрупа УСБУ в Кіровоградській області