ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО НАДІЙНІСТЬ СВОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРА ЧИ РОБОТОДАВЦЯ

Державна фіскальна служба України пропонує скористатися сервісом для перевірки надійності Вашого ділового партнера, зокрема щодо сумлінності у сплаті податків.

Достатньо ввести відому Вам інформацію в одне з полів або в обидва поля і система здійснить пошук у базах даних, доступних для публічного використання і повідомить Вам про результати пошуку внизу сторінки.

Увага! Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованності) відбувається ЩОДЕННО, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами ПОПЕРЕДНЬОГО банківського дня.

http://sfs.gov.ua/businesspartner

ДФС