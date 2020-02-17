КОМУ І КОЛИ ЧАС ВИХОДИТИ НА ПЕНСІЮ

Чоловікам і жінкам в Україні в даний період для виходу на пенсію потрібно мати не менше 27 років страхового стажу.

З 1 квітня 2020 року вік виходу на пенсію для жінок підвищується на півроку, до 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року чоловіки і жінки будуть виходити на пенсію однаково – в 60 років.

Вийти на пенсію в 59 років наразі можуть тільки жінки, які досягли цього віку не пізніше 30 вересня 2019 року. Тобто, які народилися до 1 жовтня 1960 року.

Страховим вважається стаж легальної роботи, з якої роботодавцями сплачувалися внески в Пенсійний фонд.

Облік сплати таких внесків ведеться в автоматичному режимі з 1 липня 2000 року. А факт сплати внесків до цієї дати вважається підтвердженим записом у трудовій книжці працівника.

Кількість років страхового стажу теж підвищується щорічно, з 1 січня кожного нового року. Наприклад, з 2021 року мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії, зросте до 28 років, з 1 січня 2022 року – до 29 років і так далі. Так буде тривати до 2028 року, поки мінімальний страховий стаж не досягне 35 років, як для чоловіків, так і для жінок.

Сумно, проте після підвищення мінімального страхового стажу з 2018 року відразу на 10 років або до 25 років, без пенсії виявилося кілька мільйонів людей, у яких його не було на момент досягнення ними 60 років.