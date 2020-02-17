У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЗЛОЧИНЕЦЬ З НОЖЕМ НАПАВ НА ДИТИНУ

До відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий у під’їзді багатоповерхівки, погрожуючи ножем, відкрито заволодів мобільним телефоном 10-річного хлопчика.

«За годину, за вказаними прикметами, працівники карного розшуку спільно з військовослужбовцями Національної гвардії встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 18-річний кропивничанин», – розповів начальник Кропивницького відділу поліції Андрій Гудіма.

Громадянина було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Речові докази кримінального правопорушення вилучено.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За матеріалами Кропивницького відділу поліції Кіровоградської області