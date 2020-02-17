ЩО ГАРАНТУВАТИМЕ УКРАЇНЦЯМ МЕДИЦИНА

Трансформація системи охорони здоров’я не стишує обертів. Задля якісної, безпечної та професійної медичної допомоги держава запускає з 1 квітня Програму медичних гарантій. Українцям більше не доведеться «дякувати» лікарям, оплачуючи обстеження та операції із власної кишені. Медичні послуги будуть гарантовано безкоштовними.

26 пакетів послуг – безкоштовно

Програма медичних гарантій – це перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які держава гарантує та оплачує населенню на основі єдиних національних тарифів. У бюджеті на 2020 рік на цю програму закладено 72 млрд грн, що складає 64% від бюджету на всю медичну галузь. Зокрема, програма буде покривати первинну (19,1 млрд грн), екстрену (4,6 млрд грн), амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну (44,4 млрд грн), паліативну (0,3 млрд грн) медичні допомоги, реабілітацію (0,5 млрд грн) і проект «Доступні ліки» (2,1 млрд грн).

Загалом на цей рік Національна служба здоров’я України (НСЗУ) передбачила 26 пакетів послуг, надання яких держава фінансуватиме медзакладам. Як наголошують в уряді, всі послуги з гарантованого медичного пакету будуть повністю безоплатними для всіх українців без винятків. Адже ця медична допомога уже оплачена зі їхніх податків.

«Трансформація системи відбувається в інтересах пацієнта. Саме пацієнт з його потребами та інтересами стає в центрі системи охорони здоров’я. Щоб безоплатно скористатися переліком медичних послуг Програми медичних гарантій, пацієнт повинен зробити кілька простих кроків – укласти декларацію з лікарем первинки, отримувати направлення на наступні рівні допомоги», – розповіла директорка Департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко.

Щодо екстреної допомоги, питання якої хвилює багатьох людей, то її надання не залежатиме від прописки чи укладеної декларації.

«Екстрена допомога буде надана всім, навіть якщо людина не має декларації із сімейним лікарем, терапевтом або педіатром», – наголосила Тетяна Бойко.

Автономні лікарні

Запровадження Програми медичних гарантій передбачає, що спеціалізовані медичні заклади укладатимуть контракти напряму з НСЗУ. Тобто, як і в «первинці», тут буде реалізований принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Державної субвенції на фінансування «ліжко-місць» закладів спеціалізованої медичної допомоги з 1 квітня не буде.

За словами експертів, такий механізм дозволить підняти стандарти надання медичної допомоги. Щоб укласти контракт із НСЗУ, лікарні повинні будуть відповідати низці вимог. Зокрема, медзаклад має бути оснащений необхідним обладнанням для діагностики та лікування певного виду захворювань, а також забезпечений лікарськими засобами. Крім того, там повинні працювати лікарі із відповідною кваліфікацією та рівнем практики.

Втім, основна умова для контракту з НСЗУ – автономізація лікарні, тобто перетворення її на комунальне некомерційне підприємство (КНП). Такий заклад обов’язково повинен мати комп’ютери та встановлену інформаційну медичну систему для підключення до національної системи електронного здоров’я eHealth. За словами урядовців, автономізована лікарня зможе самостійно розпоряджатись отриманими від Нацслужби здоров’я фінансами, як-от: встановлювати розмір зарплатні для працівників. Наразі в Україні автономізовано вже 96,2% закладів спеціалізованої медицини.

«Тепер у керівника закладу більше свободи, влади і більше відповідальності. Це не лише відповідальність особисто керівника, а й місцевої влади перед населенням – чи зможуть вони забезпечити допомогу», – зауважила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

У новій системі є місце для всіх медичних працівників та закладів, які спроможні надавати якісну допомогу. В уряді наголошують, що лікарню не закриватимуть, якщо вона не відповідатиме критеріям НСЗУ. У такому разі її може фінансувати місцева влада.

Пріоритети на 2020 рік

Цього року серед пріоритетів у сфері охорони здоров’я – побудова нових приймальних відділень у регіонах. Планується, що на це підуть кошти, отримані «Нафтогазом» від «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу.

«Один з планів – побудувати понад 200 приймальних відділень медичної допомоги по всій Україні», – заявив президент України Володимир Зеленський на початку лютого.

Також цього року Національна служба здоров’я визначила п’ять послуг, які фінансуватимуться за підвищеним тарифом. Це – лікування гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда, допомога під час пологів та неонатальна допомога, а також ендоскопічні обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань.

«Проблема поширення раку в Україні є надактуальною. Онкохвороби займають друге місце у структурі смертності серед наших громадян. Тому у програмі медичних гарантій передбачено медичні послуги щодо раннього виявлення найпоширеніших типів онкологічних хвороб. На це у програмі медичних гарантій на 2020 рік виділено 1 млрд грн», – зазначила директорка Департаменту стратегії універсального охоплення НСЗУ Альона Горошко.

Як пояснили у службі, направлення на обстеження, хіміотерапевтичне, радіологічне та хірургічне лікування можна буде отримати у свого сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста. Усі ці послуги будуть безкоштовні, а перелік закладів, які їх надають, можна буде знайти на сайті НСЗУ.

Так само безплатною буде допомога людині з інсультом чи інфарктом. Зокрема, не треба буде платити за комп’ютерну томографію, МРТ, ангіографію, екстрені лабораторні дослідження. Також держава гарантує проведення тромболітичної терапії (у разі інсульту), стентування (у разі інфаркту), цілодобовий нагляд за пацієнтом у реанімації та реабілітаційну допомогу під час загострень.

Крім того, за інформацією МОЗ, повністю безкоштовною буде допомога під час пологів, зокрема кесарський розтин. Держава оплачуватиме лабораторні та інструментальні дослідження, інтенсивну терапію у разі ускладнень, реанімацію та стабілізацію стану новонароджених, а також підтримку передчасно народжених.

За словами експертів, у разі успішної реалізації Програма медичних гарантій дозволить українцям отримувати справді безкоштовні та професійні послуги, самостійно вибираючи заклад для лікування. Нова система дасть можливість лікарям та медичним працівникам заробляти офіційно, а не вимагати хабарі. Таким чином найкращі лікарі будуть отримувати більше, а отже, будуть намагатись забезпечити найкращий сервіс для пацієнтів.

За матеріалами Центру громадського моніторингу та контролю