В СТЕПОВІЙ ЧАСТИНІ КІРОВОГРАДЩИНИ ХАЗЯЙНУЮТЬ БОБРИ

Незвичайну знахідку виявили працівники лісового центру, обходячи територію дендрологічного парку «Веселі Боковеньки» вздовж річки Боковенька.

Безліч слідів уздовж річки, пошкоджені й повністю повалені дерева зі слідами кігтів та зубів…

Усі ознаки вказують на відвідини парку бобрами, але де і яким чином вони з’явилися в степовій частині Кіровоградщини?..

Зафіксувати чи побачити їх поки що не вдалося, але всі ознаки їхньої присутності на території парку є.

За матеріалами Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства