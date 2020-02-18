В СТЕПОВІЙ ЧАСТИНІ КІРОВОГРАДЩИНИ ХАЗЯЙНУЮТЬ БОБРИ

Незвичайну знахідку виявили працівники лісового центру, обходячи територію дендрологічного парку «Веселі Боковеньки» вздовж річки Боковенька.
Безліч слідів уздовж річки, пошкоджені й повністю повалені дерева зі слідами кігтів та зубів…
Усі ознаки вказують на відвідини парку бобрами, але де і яким чином вони з’явилися в степовій частині Кіровоградщини?..
Зафіксувати чи побачити їх поки що не вдалося, але всі ознаки їхньої присутності на території парку є.
За матеріалами Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства