ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Повысить сопротивляемость инфекционным заболеваниям легко!

Составы диетических добавок

Утренняя формула «Иммун-актив»: клюква (190 мг), экстракты эхинацеи (20 мг), кошачьего когтя (35 мг), крапивы (40 мг), гвоздики (15 мг);

Вечерняя формула «Вита-рест»: мать-мачеха (150 мг), экстракты

Пау д’Арко (40 мг), чабреца (30 мг), листьев малины (40 мг), алтея (40 мг).

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Простудными заболеваниями чаще всего называют ОРЗ (острые респираторные заболевания), при которых наблюдаются воспалительные реакции слизистых оболочек дыхательных путей (полость и пазухи носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи). Причиной заболеваний являются различные инфекции: вирусы, бактерии, грибы. ОРЗ, как и другие инфекционные болезни, возникают на фоне ослабления защитных сил организма, чему часто способствует переохлаждение. Актуальность профилактики и лечения простудных заболеваний связана с их распространенностью и высоким риском возникновения таких осложнений, как пневмония, миокардит, пиелонефрит и др.

Комплекс «Фитопрофилактика простудных заболеваний», с одной стороны, повышает сопротивляемость к инфекционным и вирусным заболеваниям; активизирует общий и локальный иммунитет, предупреждает хронизацию процессов и возникновения осложнения; с другой стороны, смягчает болезненные проявления (воспаление, кашель, интоксикацию, лихорадку, головные боли); улучшает регенерацию слизистых оболочек, снижает интоксикацию. Иммуномодулирующие, противомикробные, мочегонные и репаративные свойства диетических добавок улучшают состояние и при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.

Назначение диетических добавок в оптимальное время суток повышает биодоступность активных веществ и чувствительность к ним тканей, усиливая эффективность оздоровительного воздействия.

Действия компонентов диетической добавки «Иммун-актив »:

Клюква – эффективное общеукрепляющее и витаминное средство; способствует улучшению иммунитета; имеет широкий спектр антибактериальных свойств, включая антистафилококковые; оказывает кровоочистительное, детоксикационное и мочегонное действие; обладает способностью задерживать развитие воспалительных реакций.

Эхинацея – известный растительный иммуномодулятор, повышает фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов; улучшает адаптивные процессы и детоксикационную функцию печени; стимулирует продукцию интерферона – белка, защищающего клетки от вирусов;

Кошачий коготь – одно из самых сильных растений по благоприятному воздействию на иммунитет; нормализуют уровень иммуноглобулинов, увеличивают выработку Т-лимфоцитов; оказывает выраженное противомикробное, антиоксидантное и противоаллергическое действия; улучшает отхождение мокроты, способствует формированию адаптационных механизмов.

Крапива – источник натуральных поливитаминов, минералов, хлорофилла; обладает выраженным общеукрепляющим свойством; оказывает противовоспалительное, регенерирующее, антитоксическое и противоаллергическое действия; повышает выработку гемоглобина, общий тонус и защитные свойства организма.

Гвоздика, благодаря содержанию эфирных масел, имеет выраженные антивирусные свойства; также оказывает спазмолитическое, антимикробное, противоастматическое, противокашлевое действия; улучшает иммунный статус кишечника.

Действия компонентов диетической добавки «Вита-рест»:

Пау д’Арко – наиболее эффективный растительный антибиотик; действует против грамположительных и грамотрицательных бактерий, подавляет размножение вирусов, грибков типа кандида и внутриклеточных паразитов; оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действия.

Чабрец обладает антисептическим, противовоспалительным, болеутоляющим, отхаркивающим и успокоительным свойствами; снижает вязкость мокроты; способствует процессам регенерации слизистых оболочек.

Малина оказывает жаропонижающее, потогонное, обезболивающее, противовоспалительное и антитоксическое действия; уменьшает раздражение слизистых оболочек.

Алтей обладает обволакивающим свойством, уменьшая воспалительные реакции, предохраняет слизистые оболочки от раздражения и способствует самопроизвольной регенерации тканей.

Мать-и-мачеха оказывает спазмолитическое, смягчительное, противомикробное и противовоспалительное действия; разжижает мокроту и способствует ее эвакуации; улучшает защитные свойства эпителия слизистых оболочек.

Фитокомплекс рекомендуется применять :

– для общего укрепления организма, повышения активности иммунитета, гармонизации суточных циркадных ритмов; улучшения формирования адаптационных механизмов;

– с целью профилактики простудных, вирусных, инфекционных и опухолевых заболеваний;

– как вспомогательное средство при лечении острого и хронического бронхитов, в том числе с астматическим компонентом, трахеитов, неосложненных форм пневмонии; кандидоза; инфекционно-воспалительных патологий мочевыводящих путей.

Способ применения: «Иммун-актив» – детям с 12 лет и взрослым – по 1-2 таблетки в первой половине дня до еды, запивать 100 мл воды; с 6 до 12 лет – по 1 таблетке; детям до 6 лет – по назначению врача;

«Вита-рест» – детям с 12 лет и взрослым – по 1-2 таблетки во второй половине дня до еды, запивать 100 мл воды; с 6 до 12 лет – по 1 таблетке; детям до 6 лет – по назначению врача.

Профилактический курс: 15-30 дней.

Диетические добавки «Olivia» одобрены и зарегистрированы МОЗ Украины; согласованы Государственным предприятием «Научно-экспертный фармакопейный центр» МОЗ Украины. Не является лекарством.