НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАТРИМАЛИ ЖІНОЧОК ЗА ПІДОЗРОЮ У ПОГРАБУВАННІ ПЕНСІОНЕРКИ

До Кропивницького відділу поліції надійшло повідомлення від родича потерпілої про те, що четверо жінок, під приводом продажу товарів, потрапили до помешкання та заволоділи грошовими коштами господарки. Заявник намагався самотужки наздогнати грабіжників, однак вони швидко зникли на автомобілі.

Під час відпрацювання за межами міста поліцейські помітили та зупинили транспортний засіб, який підпадав під орієнтування. У салоні працівники поліції виявили п’ятьох жінок та керманича. Осіб, причетних до злочину, було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Наразі громадянкам, віком 43, 48, 45 та 56 років, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України», – повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Андрій Гудіма.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Розслідування триває.

За матеріалами Кропивницького відділу поліції Кіровоградської області