ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ КІРОВОГРАДЩИНИ ДОЛУЧАТЬСЯ ДО ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ «ОНЛАЙН-ШКОЛА»

На Кіровоградщині п’ять навчальних загальноосвітніх закладів візьмуть участь у пілотному проєкті «Онлайн-школа».

Система управління «Онлайн-школа» через кілька тижнів функціонуватиме в таких навчальних закладах, як НВО І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області», Помічнянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича Помічнянської міської ради, Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради, НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» і Бобринецьке НВО.

«Компанія передає в користування школі на кожний клас планшети зі встановленою програмою і безкоштовним доступом до мережі Інтернет. Переваги системи управління розраховані і на адміністрацію навчального закладу, і на вчительський склад, і на учнів, і на батьків», – пояснив Гліб Денісов.

Як відзначив голова ОДА Андрій Балонь, наразі спостерігається швидкісна диджіталізація всіх сфер суспільного життя.

«Перші кроки зроблено після старту мобільного додатку «Дія». Оцифрування даних не менш корисним є і в навчальному процесі. Як батько знаю, наскільки діти є прогресивними. Натомість дорослим слід змінюватись ментально й не боятись використовувати новітні технології у своїй роботі», – прокоментував Андрій Балонь.

За словами Гліба Денісова, користуючись програмою, директори шкіл отримають можливість глобального управління всіма процесами в школі та підвищення контролю за роботою вчителів. Вчителі зможуть миттєво виставляти оцінки і пропуски учням, редагувати розклад уроків, спілкуватися з батьками в онлайн-режимі. Зі свого боку батьки матимуть доступ до електронного щоденника своєї дитини, що дасть можливість моніторити показники успішності.

Наразі проєкт діє в школах Сумщини та Черкащини. За результатами пілотного запуску в Україні впродовж 2017-2018 років на 72% зменшилась кількість прогулів учнів і на 23% підвищились результати навчання.

Переваги програмного забезпечення представникам освітянської галузі презентував розробник Гліб Денісов