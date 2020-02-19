БЕЗЛІЧ ПРИЧИН ВІДВІДАТИ РІМІНІ В ІТАЛІЇ НА АДРІАТИЧНОМУ МОРІ

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Rimini/Ріміні/Римини


Інфраструктура   Ріміні

Перш ніж намагатися дістатися до Ріміні та попередньо замовити готель на його узбережжі, довідайтесь від нас про особливості цього курорту.

Основні транспортні вузли

Ріміні/Rimini/Римини
  1. Аеропорт
  2. Залізнична станція Rimini Miramare
  3. Центральна залізнична станція Rimini Fs

Важливі моменти: аеропорт і станція Rimini Miramare знаходяться територіально в одному районі – (1-2).

Увага! Відстань між двома залізничними станціями становить майже 6 км.

Історичний центр місця знаходиться в пішій доступності від (3) і повірте на слово, він заслуговує на вашу увагу як вдень, так і при вечірньому освітленні. Старовинні будівлі, площі, сквери, Арка Августа, Римський амфітеатр, Ворота Монтанара, Замок Сізмондо, Театр Галлі, музеї, і ще, автентичний міст Міст Тиберія (Ponte di Tiberio).

І це не усі пам’ятки, вивчайте уважно туристичну мапу міста Ріміні!

Навіть оздоблення тротуарів на вуличках і площах викликає неабияку повагу до таланту старовинних митців.

І з цим старовинним середмістям гармонізують вітрини сучасних невеличких магазинів усіляків товарів.

Важливо: якщо ви прогулюєтесь вдень, то магазини налякають масовим «бойкотом» роботи. Ми так і вирішили, поки не вдивилися уважно в таблички, які чомусь розташовані дуже низько рівня очей – розклад роботи із зазначенням обідньої сієсти. Іноді сієста може бути з 13.00 до 18.00, але потім магазини будуть працювати аж до опівночі. Гарних покупок!

Тепер, коли ви орієнтуєтесь в масштабах курортного узбережжя від Ріміні до Ріміні Мірамаре, обирайте готель, тут вони «до вибору-до кольору», на будь-якій ліній та по розміру гаманця усіх соціальних верств.

Одже, вирішуємо питання з транспортом до Ріміні і в місті :

З аеропортом усе зрозуміло – прилетіли і добираємося до готелю на таксі або автобусом 9 до Rimini Miramare (2) або Rimini Fs (1).

Вартість квитка – 2€.

Якщо подорожуєте з Риму до Ріміні, як і ми, то маємо змогу запропонувати два різних маршрути потягами:

Roma-Bologna-Rimini

Roma-Falconara Marittima-Rimini Miramare

Узбережжя

Такої масштабної пляжної лінії, яка розпочалась з нашого знайомства з італійською Адріатикою від станці Falconara Marittima і до самого Rimini, раніше нам бачити не доводилося 🤩 = 87 км.

Пляжі Ріміні

Усі пляжі в Ріміні та прилеглих містечках мають порядкову нумерацію, от і є перший плюс – ви точно не загубитесь.

Далі буде…

Фото: Таня Дорощук

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