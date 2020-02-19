БЕЗЛІЧ ПРИЧИН ВІДВІДАТИ РІМІНІ В ІТАЛІЇ НА АДРІАТИЧНОМУ МОРІ



Інфраструктура Ріміні

Перш ніж намагатися дістатися до Ріміні та попередньо замовити готель на його узбережжі, довідайтесь від нас про особливості цього курорту.

Основні транспортні вузли

Аеропорт Залізнична станція Rimini Miramare Центральна залізнична станція Rimini Fs

Важливі моменти: аеропорт і станція Rimini Miramare знаходяться територіально в одному районі – (1-2).

Увага! Відстань між двома залізничними станціями становить майже 6 км.

Історичний центр місця знаходиться в пішій доступності від (3) і повірте на слово, він заслуговує на вашу увагу як вдень, так і при вечірньому освітленні. Старовинні будівлі, площі, сквери, Арка Августа, Римський амфітеатр, Ворота Монтанара, Замок Сізмондо, Театр Галлі, музеї, і ще, автентичний міст Міст Тиберія (Ponte di Tiberio).

І це не усі пам’ятки, вивчайте уважно туристичну мапу міста Ріміні!

Навіть оздоблення тротуарів на вуличках і площах викликає неабияку повагу до таланту старовинних митців.

І з цим старовинним середмістям гармонізують вітрини сучасних невеличких магазинів усіляків товарів.

Важливо: якщо ви прогулюєтесь вдень, то магазини налякають масовим «бойкотом» роботи. Ми так і вирішили, поки не вдивилися уважно в таблички, які чомусь розташовані дуже низько рівня очей – розклад роботи із зазначенням обідньої сієсти. Іноді сієста може бути з 13.00 до 18.00, але потім магазини будуть працювати аж до опівночі. Гарних покупок!

Тепер, коли ви орієнтуєтесь в масштабах курортного узбережжя від Ріміні до Ріміні Мірамаре, обирайте готель, тут вони «до вибору-до кольору», на будь-якій ліній та по розміру гаманця усіх соціальних верств.

Одже, вирішуємо питання з транспортом до Ріміні і в місті :

З аеропортом усе зрозуміло – прилетіли і добираємося до готелю на таксі або автобусом 9 до Rimini Miramare (2) або Rimini Fs (1).

Вартість квитка – 2€.

Якщо подорожуєте з Риму до Ріміні, як і ми, то маємо змогу запропонувати два різних маршрути потягами:

Roma-Bologna-Rimini

Roma-Falconara Marittima-Rimini Miramare

Узбережжя

Такої масштабної пляжної лінії, яка розпочалась з нашого знайомства з італійською Адріатикою від станці Falconara Marittima і до самого Rimini, раніше нам бачити не доводилося 🤩 = 87 км.

Пляжі Ріміні

Усі пляжі в Ріміні та прилеглих містечках мають порядкову нумерацію, от і є перший плюс – ви точно не загубитесь.

Далі буде…

Фото: Таня Дорощук