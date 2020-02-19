ДО ID-КАРТКИ ВІДТЕПЕР МОЖНА ВНЕСТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

Підрозділи Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області надають нову послугу з внесення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на безконтактний електронний носій (чіп) ID-картки.

Внесення електронного підпису до ID-картки значно розширює можливості її власника користуватися різноманітними електронними сервісами державних органів, отримувати адміністративні і банківські послуги, відкривати та вести бізнес тощо, не виходячи з дому.

Доступна послуга із запису електронних підписів для громадян України, які досягли 18-річного віку, вона є безкоштовною та надається за бажанням. Для внесення електронного підпису на чіп ID-картки знадобиться паспорт та PIN-код (PIN 2) до неї, який власник самостійно обрав при отриманні документа. Термін дії сертифікатів ключів КЕП становитиме 2 роки.

Власники раніше виданих паспортів у формі картки можуть нанести КЕП у будь-якому районному підрозділі або апараті Управління ДМС в області, не зважаючи на реєстрацію місця проживання. Громадяни, які лише оформлюють ID-картку, згенерувати підпис зможуть одразу після отримання документа.

ID-картка, яка містить електронний підпис громадянина, стала повноцінним засобом електронної ідентифікації особи.

Управління ДМС у Кіровоградській області