КОЛИ МИ ЙШЛИ ДО ЄВРОПИ, НАМ ВИСТРЕЛИЛИ У СПИНУ

Коли Україна ще перев’язувала криваві рани, отримані на Майдані, ворог обрав найпідступніший момент для удару в спину. 20 лютого, без оголошення війни, в порушення усіх норм міжнародного права та законів цивілізованого світу, Російська Федерація почала окупацію Криму.

Росія хотіла перетворити Крим на вітрину “русского міра” – проте спромоглася лише зробити з квітучої землі пастку і в’язницю. Окупація Криму – це порушення базових прав і свобод громадян, знищення національного і культурного надбання та історичних пам’яток.

Ворог дарма сподівається, що йому це минеться. Цивілізований світ і досі об’єднаний у підтримці України – а український народ ніколи не припинить боротьбу за свою рідну землю – аж допоки останній загарбник її не залишить, живим чи мертвим.

Сотні тисяч людей стояли на Майдані протягом трьох місяців холодної зими заради незалежності і свободи.

За вільну людину у вільній країні. Не забудемо ніколи!

Всі кадри розміщені в хронологічному порядку.

З посиланням на Мінветеранів

Фото з сайту ukrfb.com