РОМАНТИКА І СПОРТ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

Пробіжка до дня закоханих у Кропивницькому

Ініціативна група організувала минулої суботи романтичну пробіжку під цікавою назвою «Бігануті і закохані», присвячену Дню Святого Валентина. Близько шести десятків бігунів в яскравих костюмах і з гарним настроєм весело рухалися від обласної філармонії навколо Ковалівського парку за нагородами.

На фініші всі учасники, а серед них були і гості нашого міста з Дніпра, Олександрії, Малої Виски та Новоукраїнки, отримали по медалі в формі серця та чай з солодощами. По закінченню більшість тих, хто прийшов до філармонії парами почали збиратися додому, а ті молоді люди, які познайомилися під час чотирикілометрової руханки, продовжили прогулянку містом.

Любителям статистики додам, що серед чоловіків першим закінчив святковий забіг Микола Іванков, а серед жінок Ганна Пєшкова.

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Баскетбол

Продовжує радувати кропивницьких любителів баскетболу БК «Золотий Вік».

В суботу «вовки» результативно провели першу четверть поєдинку і впевнено переграли «Вінницьких Зубрів» з рахунком 89:60. В доробку Олександра Дроб’язко 29 очок за гру, у Богдана Сосоя і Антона Мельника по 19.

В недільній зустрічі перша половина проходила за незначної переваги господарів по чотири бали за чверть, а відрив у 11 очок наші баскетболісти зробили в третьому відрізку.

Загальний підсумок другого поєдинку 82:67. Показники Олександра Дроб’язко (25+17+), Богдана Сосоя (14+3+7). Наступний тур пройде вихідними 22/23 лютого також в Кропивницькому. БК «Золотий Вік» прийматиме на своєму майданчику клуб «ХДУ-АВТО-ПЛАЗА» з міста корабелів Херсону.

Бокс

На початку лютого в Олександрії пройшов вже VІІІ за ліком Всеукраїнський турнір з боксу, присвячений пам’яті Олексія Омеляновича Скічка, в якому боролися за нагороди більше двох сотень юних боксерів практично з усіх областей країни та Молдови.

Добру підготовку на цьому турнірі показали місцеві спортсмени. З тридцяти вихованців тренерів Олександра Чорнобривця, Олександра Куца, Юрія Грінера та Олега Грінера з ДЮСШ №2 м. Олександрії сімнадцять стали переможцями та призерами змагань.

Перемоги у своїх вагових категоріях здобули Ашот Алютенян, Акім Чорнобривець, Тетяна Виноградова та Дмитро Руденко. На другому місці завершили виступи Дмитро Колотуцький, Едуард Рубан, Олександр Губченко і Павло Саєнко.

Бронзові нагороди отримали Богдан Гаркавий, Назар Кривко, Максим Повстяний, Давид Мілашенко та Володимир Заболотній.

Дзюдо

Відомий в нашій країні вихованець тренера Сергія Нечмоні Вадим Велков з обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Ніка» привіз з чемпіонату країни з дзюдо серед спортсменів до 21 року, що проходив нещодавно в Дніпрі, срібну нагороду.

Вадим перейшов у нову для себе вагову категорію до 100 кг, в якій змагалися 15 атлетів.

Перші три сутички наш земляк провів добре, проте Данила Гололобова з міста Запоріжжя перемогти, на жаль, не зміг. Враховуючи перший виступ у новій для себе ваговій категорії «срібло» Вадима Велкова можна вважати успіхом.

Кікбоксинг

З 13 по 16 лютого в Броварах проходив Відкритий чемпіонат України з кікбоксингу WАKO серед юнаків та юніорів, в якому брали участь майже півтори тисячі юних спортсменів. Представники Кіровоградської області з Кропивницького, Вільшанки та Олександрії вибороли на цих представницьких змаганнях 21медаль: шість золотих, дев’ять срібних та ще шість бронзових.

Чемпіонами України стали Губанов Андрій – лоу кік (тренери Артем Скрипник, Сергій Торожнюк); Деревянко Максим – лоу кік (тренер Олексій Кравченко);

Лаврусенко Володимир – лоу кік (тренер Олексій Кравченко);

Садовський Сергій – фул контакт (тренер Олексій Кравченко);

Потєєва Аріана – лоу кік (тренер Ігор Бондар) та Юрченко Валерія – кік лайт (тренер Дмитро Поляченко).

Футбол

Заключні контрольні матчі зимового збору в Туреччині підопічні Володимира Шарана проводили 12 лютого і обидва, на жаль, програли. За рівної гри ФК «Олександрія» спочатку поступився «Динамо» Тбілісі. А ось в матчі проти команди «Дніпро-1» олександрійці виглядали втомленими, а дніпрянам вдавалися атакуючі дії на полі і рахунок міг бути значно більший, ніж 1:2. В кількох моментах виручив Юрій Паньків.

23 лютого ФК «Олександрія» прийматиме «Колос» з Ковалівки, що на Київщині, в першому матчі весняної частини чемпіонату 2019/2010.

Віталій Хмельницький