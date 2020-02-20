УРЯД РОЗПОДІЛИВ 4 МЛРД ГРН ДЕРЖПІДТРИМКИ АГРАРІЇВ НА 2020 РІК

19 лютого Кабінет Міністрів України на своєму засіданні визначив 8 основних напрямків, куди у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

«4 млрд гривень державної підтримки сільгоспвиробників у 2020 році будуть спрямовані у ті напрямки, які є найбільш актуальними для сільгоспвиробників, – здешевлення кредитів, компенсацію вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва та інші. Пізніше плануємо додати здешевлення кредитів для купівлі землі сільгосппризначення, але для цього Верховна Рада має підтримати відповідний законопроект», – коментує рішення Уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Прийняття постанови офіційно затверджує напрями підтримки аграріїв у 2020 році. Після завершення консультацій з профільними асоціаціями ми виокремили ті напрями, які, з одного боку, є актуальними та економічно-ефективними для аграрної галузі, а з іншого – відповідають запитам самих сільгоспвиробників», – прокоментував рішення Уряду заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Постановою, зокрема, передбачено:

державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції;

фінансову підтримку розвитку фермерських господарств;

часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;

фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства;

надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Визначення скільки коштів на який напрям піде з передбачених 4 млрд грн відбудеться відповідно до внутрішнього наказу Мінекономіки.