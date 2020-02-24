ВІД ЧОГО ЛІКУВАТИМУТЬ ЗА ГРОШІ, А ВІД ЧОГО — БЕЗКОШТОВНО?

Вже з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює Програма медичних гарантій і нова модель фінансування лікарень. Що це означатиме для пацієнтів і як функціонуватиме нова система – розбиралося «Народне слово».

Установи стають підприємствами, кошторис – бюджетом

В Україні впровадження медичної реформи виходить на наступний рівень – вторинну ланку. Головна мета її – перейти від фінансування будівель лікарень до фінансування власне медичних послуг. «Гроші мають ходити за пацієнтом» – ще при запровадженні реформи наголошувала тодішня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун.

Наразі вже останні місяці доживає стара система фінансування, коли кожен медичний заклад отримує гроші через медичну субвенцію – фіксований річний обсяг коштів для кожного. При цьому розмір фінансування з держбюджету ніяк не залежав від якості та кількості медичних послуг, які надавалися в закладі.

Тепер лікарні з установ стають підприємствами. І вже як підприємства пропонуватимуть платні послуги, самостійно визначатимуть рівень зарплатні для своїх робітників. При цьому з’явиться і конкуренція, адже кожен пацієнт може обрати, в якому закладі отримати послугу.

Щодо власне субвенції, то, як і раніше, медичний бюджет на 2020 рік складає близько 3% від ВВП. Та при цьому кошти виділятимуться не за те, що будівля медзакладу просто існує, а саме за надані медичні послуги населенню.

Медичні підприємства тепер не отримуватимуть кошторис з бюджету за рахунок платників податків, який розтягуватимуть на рік. Лікарні самостійно складатимуть свій бюджет – і думатимуть, де взяти кошти.

Джерела фінансування лікарень

У лікарень буде три основних джерела фінансування: кошти, отримані від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) за надані медичні послуги, місцевий бюджет та платні послуги. НСЗУ за законодавством може оплачувати лише ті медичні послуги, які надані відповідно до направлення лікаря та є в Програмі медичних гарантій.

Місцева влада є власником медзакладу відповідного рівня (міська лікарня підпорядковується міській раді, районна – районній, обласна – обласній). На місцеві бюджети покладається утримання будівлі медзакладу, тобто ремонт, оплата комунальних послуг тощо. Також місцева влада має бути зацікавлена в купівлі сучасного медобладнання, що підвищить якість медпослуг для населення.

Платні послуги лікарні можуть надавати як медичні, так і немедичні. Немедичні не обмежені жодним чином і регулюються виключно господарським кодексом. Це можуть бути палати покращеного перебування (головне, щоб була альтернатива, і причому за бажанням, а не за примусом), транспортні послуги тощо. До медичних платних послуг можна зарахувати всі ті, що не входять до Програми медичних гарантій.

Що таке Програма медичних гарантій?

Програма медичних гарантій – це перелік медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безоплатно. Він включає первинну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, екстрену, паліативну медичні допомоги, медичну реабілітацію та програму відшкодування лікарських засобів за програмою «Доступні ліки».

– Стани і захворювання, смертність від яких найбільше впливає на тривалість і якість життя людей в Україні, виділяються як пріоритетні, – зазначили в Міністерстві охорони здоров’я.

Тож серед пріоритетів виокремили лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, допомогу при пологах, неонатальну допомогу та ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

Також у цей перелік входять медичні послуги, пов’язані з реабілітацією, вагітністю, пологами та меддопомога дітям до 16 років.

У Законі України «Про Державний бюджет» на Програму медичних гарантій виділено 72 мільярди гривень, що складає 64% від бюджету на всю медичну галузь. З них на первинну медичну допомогу виділили майже 20 мільярдів гривень, на спеціалізовану амбулаторну та госпітальну допомогу – близько 45 мільярдів гривень, на екстрену медичну допомогу, що надаватиметься в рамках програми медичних гарантій – більше 4,5 мільярдів гривень, на медичну реабілітацію – півмільярда, на паліативну медичну допомогу – 300 мільйонів гривень, а на фінансування урядової програми «Доступні ліки» – трохи більше двох мільярдів гривень.

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«Безкоштовні» послуги: що гарантує держава?

«Безкоштовні» послуги насправді не є безкоштовними – тобто за них кошти лікарні сплачуються. Але гроші дає не пацієнт, а НСЗУ. Таким чином і пацієнти не викладатимуть кошти з власної кишені за необхідні медичні послуги та матимуть рівний доступ до медичної допомоги, і лікарні не дискримінуватимуть тих, хто звертається за послугами, передбаченими Програмою державних гарантій: адже кошти лікарня все одно отримає.

МОЗ визначило пріоритетні сфери, в яких безкоштовно надаватимуться послуги для населення (паліативна допомога, при пологах, первинна, стаціонарна меддопомога тощо). Конкретний перелік послуг та лікарських засобів у кожній «безкоштовній» категорії, які пацієнт буде змінюватися відповідно до наявних ресурсів та пріоритетів в сфері охорони здоров’я. Наразі МОЗ опублікувало переліки послуг, доступні безкоштовно для пацієнтів при певних захворюваннях і станах. Так, наприклад, гарантований пакет медичних послуг при пологах включатиме фізіологічні пологи, ургентний та плановий кесарів розтин, моніторинг стану роділлі та дитини, знеболення під час пологів, лабораторні та інструментальні обстеження, інтенсивну терапію в разі виникнення ускладнень у породіллі, реанімацію та стабілізацію стану новонароджених, вакцинацію, метаболічний скринінг у новонароджених та консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції. Також буде надаватись інша медична допомога передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді.

У медичну допомогу при інсульті або інфаркті входить: діагностика (комп’ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження), проведення тромболітичної терапії ( при інсульті) та стентування (при інфаркті), цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації, реабілітаційна допомога у гострому періоді.

Онкологія є проблемою як для всієї України, так і зокрема для мешканців Кіровоградської області. Тому МОЗ впроваджує безкоштовні ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Зазначається, що в гарантований пакет безоплатних обстежень входить: мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія.

Загалом українці безкоштовно отримуватимуть 27 пакетів медичних послуг з 1 квітня. Щодо повного переліку – то його можна продивитись на сайті МОЗу, або ж у свого сімейного лікаря.

Що це означає для пацієнтів Кіровоградщини?

Заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я – начальник управління з розвитку та організації меддопомоги населенню Олександр Скрипник зазначає, що наразі області місцеві ради тарифів не затверджували. Водночас МОЗ повідомило про розробку єдиної для всіх медичних закладів України формули калькуляції вартості медичних послуг.

– Минулої п’ятниці ми разом з директором обласного департаменту охорони здоров’я Олегом Рибальченком були на колегії МОЗу. Міністерка Зоряна Скалецька повідомила, що наразі розробляється єдина формула. Коли буде єдиний алгоритм, то це значно полегшить обрахування вартості послуг в лікарнях. Тож ми поки чекаємо на цю формулу, – розповів Олександр Скрипник.

Щоб надати тарифи та отримувати кошти за послуги, лікарні повинні підписати відповідні договори з НСЗУ. При цьому договір підписують, якщо лікарня відповідає певним стандартам: має відповідний перелік послуг та обладнання, підключення до єдиної електронної системи eHealth, ліки для невідкладної допомоги тощо.

НСЗУ 10 лютого 2020 року розпочала приймати пропозиції лікарень про укладення договорів за Програмою медичних гарантій. Вже наступного дня, 11 лютого, було подано 284 пропозиції від закладів з різних областей. Загалом в Україні до укладення договорів з НСЗУ готові 87,2 відсотка спеціалізованих закладів. Найбільш підготовленими наразі є лікарні у п’яти областях: Кіровоградська, Херсонська, Вінницька, Черкаська, Полтавська.

Олександр Скрипник розповів, що при цьому декларацію з терапевтами та сімейними лікарями уклали 72 відсотки мешканців Кіровоградщини. А без направлення від лікаря скористатися безкоштовними медпослугами та ліками (тобто тими, оплату яких бере на себе НСЗУ) неможливо. Він наголосив, що отримати безкоштовні послуги та медикаменти, затверджені програмою медгарантій, можна у випадку, якщо є відповідне направлення від лікаря.

– Тобто якщо потрібна, наприклад, МРТ і лікар відповідне електронне направлення вніс в базу – то ви можете отримати цю послугу там, де вам зручно. МРТ входить в перелік, наприклад, при інсульті або інфаркті. А якщо ви хочете просто зробити МРТ, але без показань для процедури – то це теж можливо, але вже власним коштом.

Олександр Скрипник наголосив, що коли терапевт, з яким ви підписали декларацію, направляє вас до фахівця вторинної ланки (гінеколога, кардіолога тощо), то він направляє не в певну лікарню чи до певного лікаря, а до будь-якого лікаря цієї спеціалізації. Де саме отримати консультацію – це вирішувати вже пацієнтові.

Свої пропозиції тарифів до місцевих рад вже надали деякі лікарні Кіровоградщини. Наприклад, міський пологовий будинок в Кропивницькому за штучне переривання вагітності хоче 895 гривень. Тобто стільки має сплатити жінка за операцію, якщо в неї не буде відповідного направлення від лікаря. «Поліклінічне об’єднання» міськради Кропивницького в прайсі вказало ціну обстеження дерматовенерологом для жінок у 33,53 гривні, а чоловікам – 9,43 грн. УЗД-дослідження тут оцінили в 19,33 грн. У розцінках «Стоматологічного об’єднання» в обласному центрі зазначається, наприклад, що зняття зубного каменю з одного зуба інструментальним способом коштуватиме 17 гривень, провідне знеболювання лідокаїном 80 грн, а інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба коштуватиме в сумі 541 гривню.

Запропоновані тарифи не є остаточними і набудуть чинності лише коли їх затвердять на засіданні місцевої ради.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ