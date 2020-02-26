ДОВГИЙ ШЛЯХ ДОДОМУ

14 лютого, в день всіх закоханих, після п’яти років вимушеного розлучення, колишні військовополонені спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков нарешті повернулись до Кропивницького – до своїх дружин, які всі ці роки боролись за їхнє повернення. Більше того, на Сергія чекали дві чудові донечки,одна з яких народилася вже після тих трагічних подій 2015 року під Дебальцевим.

Зустріли героїв близько двох сотень містян – ті, хто досі не втомився від війни. Волонтери, учасники АТО з різних підрозділів, побратими з рідного полку, громадські активісти та окремі представники місцевої влади. Більшості ж мешканців обласного центру, попри великий банер на фасаді обласної адміністрації та анонси у соціальних мережах, було по цимбалах… Більше того, одна з містянок, що пробігала повз мене, з ненавистю казала комусь у слухавку мобільного: «Не дострелили їх там…» – українською мовою, між іншим.

Чекати хлопців довелося майже дві години. Вийшовши з автівки, Сашко та Сергій були шоковані від овацій на їхню честь, обіймів та квітів від рідних та близьких, які півдесятка років чекали і боролись. І ось, нарешті, після нетривалого лікування в столиці наші хлопці дійсно вдома.

Про події тих днів написано вдосталь – від героїзму бійців та командирів до недопрацювань та відвертих провалів вищого військового та політичного керівництва країни та ЗСУ. Повторюватись не будемо, лише нагадаємо ті епізоди, безпосередньо пов’язані з нашими героями.

14 лютого 2015 року одна з чотирьох (за оновленими даними – трьох) груп 3-го полку спецпризначення, очолювана капітаном Юрієм Бутусовим, була перекинута до сектору «С» для забезпечення проходження колон від Луганського до Дебальцевого. Група успішно провела декілька рейсів.

16 лютого 2015 року спецпризначенці забезпечували вихід української колони з пораненими та загиблими з-під Дебальцевого. У колоні з підсилення був лише один БТР та одна БМП 101-ї бригади охорони Генерального штабу. В районі Новогригорівки бронетранспортер було підбито. Юрій Бутусов отримав важке поранення (йому практично відірвало руку), але зумів вибратися з підбитого БТР разом з Вадимом Довгоруком. Невдовзі він помер від поранень під бронетранспортером, тримаючи гранату в руці. Разом з ним загинули старший сержант 3-го полку Віталій Федитник і військовий кореспондент ТРК «Бриз» Дмитро Лабуткін. З усієї групи двоє були важко поранені, двоє загинули, а пятьох терористи взяли у заручники. Невдовзі двох бійців – Вадима Довгорука та Василя Беленя – вдалось звільнити протягом кількох днів. Ще двох бійців обміняли згодом, один військовослужбовець знайшов можливість втекти з ворожого полону. А от процес визволення Сергій Глондара та Олександра Корінькова затягнувся на роки. Спочатку бійців утримували в будівлі донецького управління СБУ, потім перевели до Макіївської колонії. Пізніше знову перевезли до Донецька, але вже у СІЗО.

За визволення бійців кожен небайдужий боровся, як міг. Школярі Кіровоградщини писали їм листи підтримки, дружини та волонтери пікетували владні структури, аби достукатись до керівництва держави. А військові шукали свої шляхи.

– Ми, звісно, можемо це зробити,– пояснював мені свого часу один з офіцерів 3-го полку, – але доведеться покласти не один десяток, а, може, й сотню бійців…

Проте й шахраї не дрімали – псевдоволонтери у соцмережах оголосили благодійний збір на нібито викуп Корінькова з полону. Для його дружини це стало неймовірним стресом. Тривалий час дружин полонених Юлію Корінькову та Катерину Глондар українська влада годувала обіцянками, що незабаром їхні чоловіки будуть на волі. Бійців неодноразово включали до списків на обмін, але саме щодо них цей обмін постійно зривався. Лише 29 грудня минулого року кропивницькі спецпризначенці отримали можливість повернутись до рідної домівки. Лише після обміну стало відомо про причини тривалої затримки: окупанти не погоджувались обмінювати цінних для України бійців на «гарматне м’ясо». Лише «спецуру на спецуру».Тож погодились відпустити нашу «спецуру» лише тоді, коли Україна запропонувала їм «беркутят». Шоковані від квітів та овацій хлопці були «по-спецназівськи» небагатослівними, простими словами подякувавши за все.

У неділю,16 лютого, містяни та військові зібрались на Рівнянському цвинтарі, аби вшанувати всіх, хто поклав життя за Україну в тому пеклі. Скорботний молебень провів Єпископ Кропивницький та Голованівський Марк. Попри теплий сонячний день, «втомлених від війни» виявилось ще більше, ніж при зустрічі двох колишніх бранців. Що сталося, патріотична спільното? Чи для вас, як для чинного гаранта, «війна давно скінчилася»? Чи розбрат у АТОвсько-волонтерському середовищі триває й розширюється? Відверто кажучи, злість переповнювала автора цих рядків значно більше, ніж сум. Шкода, що не все відчуте дозволено викласти на цих сторінках…

Наступного дня в музейно-меморіальному комплексі 3-го окремого полку CCО Міністерства оборони України кропивничани зустрілись з учасниками того бою, які розповіли подробиці подій. Під час перегляду документальної хроніки на очах Сашка Корінькова з’явились сльози – коли на екрані миготіли світлини його полеглого командира й побратимів. Але хлопець швидко опанував себе.

– Під час руху я був так званою «зозулею» – стояв у люку за баштою, оглядаючи місцевість, – розповів Олександр, – раптом почався обстріл. Я лише встиг повідомити командира, який знаходився всeредині БТР, аж раптом майже одночасно пролунали два постріли з гранатомета по бронемашині. Ми прийняли бій, але сили були не на нашу користь…

– Розповіді про нібито покинутого Вадима Довгорука – це брехливі байки, –заявив командир частини Олександр Трепак.– Вадим зголосився піти в складі цієї групи, бо мав достатньо досвіду та довіру капітана Бутусова, хоча був у складі іншої групи. Під час бою давно злагоджена група діяла за звичним сценарієм, тому ніхто ні на кого не ображається.

–Так і було, – підтримав командира Вадим, – коли ми їхали, я сидів на підлозі, бо не всім вистачало місць. Коли пролунали гранатометні постріли, одна з гранат вдарила у бронежилет Віталія Федитника і той загинув на місці. Мого командира важко поранили, і вони з Віталієм фактично накрили мене на підлозі БТР.

Як відомо з описів схожих бойових операцій, бійці часто знаходяться на «броні», що частково рятує від потраплянь гранатометів або підривів на мінах. Але тут було по-іншому.

– Командир зробив єдине правильне рішення в цій ситуації – наказав всім сидіти всередині, – прокоментував події Василь Белень, – адже обстріли зі стрілецької зброї, мінометів та реактивних установок були постійними. Тому для запобігання ураженню кулями та уламками ми сиділи в бронемашині. Єдине, що могло нам допомогти – антикумулятивна решітка, але на нашій «вісімдесятці» ( БТР-80 – авт.) її не було…

Бійці групи Бутусова встигли повідомити своїх про засідку, і на порятунок на «орендованому» у іншого підрозділу БТР рушила група спецпризначенців капітана (нині майора) Янцевича. Проте й на них чекала потужна засідка.

– З початком обстрілу ми мусили відійти, – згадували бійці, – проте побачили відсутність двох побратимів, зокрема командира групи. Знову рушили вперед, одного з наших поранили. Після відходу в тил «орендували» вже потужніший БТР- 4, і на ньому висунулись на місце бою. Невдовзі знайшли поранених побратимів та, «зачистивши» кулеметами БТР можливі місця сепарських засідок, без втрат повернулись до своїх.

На зустрічі з героями знову зібралось обмаль містян – якщо відокремити учнів наукового ліцею, колег-журналістів та військових, то залишаться зо два десятки. Приємно вразили юні науковці, подарувавши бійцям кілька коробок солодощів – ті були реально шоковані, проте в їхніх очах світились іскринки подяки.

– Це важко, але це потрібно! – підбив підсумки зустрічі Олександр Трепак,– перш за все для молоді. Адже це наше майбутнє, це можливе поповнення наших лав і наша підтримка поза службою та боями.

Прикро лише, що з кожним роком, що віддаляє від тих подій, слова Олександра Сергійовича б’ють у серце та мозок все сильніше.

Максим ГУЦАЛЮК. Фото автора та з соціальних мереж