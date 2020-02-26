«НЕЗЛАМНІ ДУХОМ. ПОМІЧНА»

Це назва громадської організації, яка об‘єднує недавніх воїнів-атовців. Загалом у ній наразі лише п‘ятнадцять осіб, але хлопці впевнені, що буде більше, адже у Помічній таких понад півтори сотні.

Кістяк об‘єднання – голова Олексій Семченко, а також Андрій Берін, Костянтин Розиграй, Олексій Мельник і Геннадій Негров.

Ми зустрілися біля пам‘ятника їхнім п‘ятьом побратимам, який встановлений на центральній площі Помічної. 3відти і почалося знайомство з діяльністю організації. Зрозуміло, що ідея створення меморіального знаку належить саме атовцям. Зібралися, вирішили самотужки втілити проєкт у життя, внести по певній сумі, але, як це часто буває, в останній момент у більшості виникли проблеми з грішми. Зібраних коштів не вистачало, тоді хлопці звернулися до голови Помічнянської ОТГ Миколи Антошика. Той підтримав ідею, і незабаром відповідна сума була виділена. Встановлювали вже своїми силами.

На відкриття пам‘ятника зібралося чимало містян. Хтось плакав, хтось сумно стояв мовчки, а дехто говорили про своє, забувши, за чим прийшли. За словами членів організації, їхні душі ятрить те, що багато людей байдуже ставляться до того, що відбувається на сході України. Заспокоїлися, впевнені, що не прийде ворог до їхньої хати. А недавніх воїнів сприймають як звичайних роботяг, які приїхали із «заробітків». Прикро…

Але повернемося до справ організації. У Помічній ми побачили підприємство, де частина приміщень стоять у занедбаному стані. Можна було б повернути їм «життя», облаштувавши під виробництво. Але не так це просто, як здається.

Посеред сірих і обшарпаних будівель на дворі того підприємства віднедавна з‘явився яскравий «особняк». Врешті, він не взявся нізвідки, а стояв тут багато десятиліть, тільки в такому стані, що нехай Бог милує! А «Незламні» деякий час боролися за те, щоб узяти приміщення у свої руки і зробити там спортивний зал. Адже в місті чимало дітлахів, які тиняються без діла, а тут могли б укріплювати своє здоров‘я, навчитися захищати себе. Але, як завжди, на заваді стояли бюрократи. Подолали і цей бар‘єр. Тепер завдяки вмілим рукам майстрів – тих же колишніх воїнів – і за фінансової підтримки міської ради приміщення не впізнати. Всередині оздоблене дерев‘яною вагонкою, воно вже нагадує спортивний зал, залишилося тільки підключити опалення і завезти спортінвентар.

Далі в планах організації – взяти ще одне приміщення і зробити там цех з виготовлення тротуарної плитки. І знову його потрібно доводити до ладу, бо захаращене усяким непотребом. Але хлопці на це не зважають, бо, виявляється, не таке вже й страшне воно – після попереднього.

Дивуєшся цим людям, їхньому азарту, бо в кожного є постійна робота, і це, можна сказати «хобі» – зважуючи, що все доводиться робити своїми руками. Крім того, організація працює з дітьми і проводить з ними інформаційну роботу, займається патріотичним вихованням. До прикладу, хлопці возили дітей на екскурсію у 25-ту бригаду і музей Третього полку імені Святослава Хороброго в Кропивницькому.

Під час зустрічі у Помічній нам вдалося поспілкуватися з головою ОТГ Миколою Антошиком. Микола Миколайович дуже прихильно ставиться до атовців і організації зокрема. Він підтримує їхні ініціативи, та й депутатів може схилити до допомоги колишнім воїнам, адже вони роблять дуже корисну справу для міста. Єдине, що його хвилює, це те, що мало обізнані помічнянці не завжди розуміють, куди виділяються ті чи інші суми. Адже, мовляв, в місті та громаді проблем багато, а фінансування більш-менш достатнім стало не так давно. Щоб змінити цю ситуацію, треба, щоб про виділену копійку влада розповідала людям, пояснюючи, на які корисні справи вона йде. А члени організації підтвердять це своєю невтомною роботою.

Світлана КОСТЕНКО.